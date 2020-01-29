Палестина получит новые земли, но откажется от террора: что нужно знать о "сделке века" Трампа

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху / Фото: AFP

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28 января в Вашингтоне был презентован план США по ближневосточному урегулированию. Документ, который получил название "Сделки века", представляет собой план администрации президента США Дональда Трампа по взаимному признанию Палестины и Израиля.

План включает 23 раздела, описывающих предложения о границах, статусе Иерусалима, экономических преференциях, вопросах безопасности, статусе сектора Газа, о судьбе заключенных и беженцев, взаимном признании и отношениях между израильтянами и палестинцами, и так далее.

Все, что известно на данный момент о "Сделке века", читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Какие территории отдают Палестине

Согласно этому плану, территория Палестины вырастет вдвое.

"Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", – заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме на совместной пресс-конференции, которую он дал после презентации "Сделки века" совместно с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

На карте Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, которую Дональд Трамп опубликовал на своей страничке в Twitter, обращает на себя внимание тот момент, что "Сделка века" не предполагает включение в новое государство израильских анклавов в Самарии и Иудее. Но зато включает две новые зоны на границе с Египтом – новую высокотехнологичную промышленную зону и сельскохозяйственную зону. Они соединяются с Иорданией двумя автомагистралями, но отделены от этой страны приграничной полосой израильской территории.

Помимо того, что "территория Палестины вырастет вдвое", основные положения "Сделки века" следующие:

Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;

Палестина должна отказаться от террора;

Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;

США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме.

США обещают помочь палестинцам создать государство;

Палестина, Ливан, Египет и Иордания получит $50 млрд инвестиций.

Кроме того, в документе есть разделы, посвященные зоне свободной торговли, торговым соглашениям с Америкой, статусу портов, Мертвого моря, водных ресурсов, заключенных и беженцев, образования, взаимного признания и отношений между израильтянами и палестинцами, урегулированию существующих претензий и правил проведения дальнейших переговоров.

REUTERS/Joshua Roberts

По словам Дональда Трампа, Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами американский план ближневосточного урегулирования.

"Сегодня Израиль делает большой шаг в направлении к миру", – сказал глава вашингтонской администрации.

Президент США напомнил, что в понедельник он встречался в Белом доме как с Нетаньяху, так и с его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем.

"Оба лидера присоединились ко мне, чтобы выразить свою поддержку этим усилиям [по урегулированию], доказывая, что Израиль стремится к миру", – добавил Трамп.

"Сделка века" объединила против Трампа ХАМАС и ФАТХ

Вполне ожидаемо, в исламском движении ХАМАС нервно отреагировали на "Сделку века" по Палестине. Официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил в Twitter, что план Трампа не стоит чернил, которыми он написан.

"Палестина и Иерусалим останутся нашими, а Трамп и его сделка пойдут на свалку истории", – заявил Абу Зухри.

А палестинский лидер Махмуд Аббас и глава "политбюро" исламского движения ХАМАС Исмаил Хания провели во вторник, 28 января, переговоры по телефону и обсудили совместные шаги по противодействию плану Трампа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

"Наша позиция остается неизменной: мы отвергаем так называемую сделку века и будем противостоять ее реализации на всех направлениях", – процитировал слова Аббаса телеканал.

В свою очередь Хания заявил, что ХАМАС и возглавляемое Аббасом движение ФАТХ "находятся в одном окопе и будут защищать национальное единство".

Кроме того, в Иерусалиме прошли демонстрации, а в секторе Газа – забастовки. Так, на улицы Иерусалима вышли по меньшей мере 200 демонстрантов, протестующих из-за мирного плана Трампа. Полиция в Иерусалиме заявила, что демонстрация незаконная.

"Полиция арестовала двух подозреваемых на месте происшествия за то, что они нарушали общественный порядок", - сообщают СМИ Израиля.

В то же время исламские силы в Секторе Газа призвали ко всеобъемлющей забастовке всех объектов жизнеобеспечения в Газе, за исключением учреждений здравоохранения. Забастовки должны начаться в среду, 29 января. Исламские силы призвали демонстрантов поднять в среду черные флаги.

Видео: Reuters

Государство без государства

Провозглашение Государства Палестина состоялось 15 ноября 1988 года в Алжире на сессии Палестинского национального совета — высшего совещательного органа Организации освобождения Палестины (ООП). При этом ООП не контролировала какую-либо территорию, на которую претендовала.

В 1994 году в результате Соглашений в Осло между Израилем и ООП от 13 сентября 1993-го была создана Палестинская национальная администрация (ПНА). Вопрос создания будущего государства Соглашениями не предусматривался, но при этом обе стороны взяли на себя конкретное обязательство не принимать никаких односторонних действий по изменению статуса Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

Де-факто Государство Палестина по сегодняшний день не создано и не обладает реальным суверенитетом. Государственные структуры сформированы только частично. Во временной столице Рамалле функционируют президент, правительство и парламент. Однако в государстве нет армии, хотя есть полиция и при этом активно действуют полувоенные организации. Нет своей валюты, в качестве денежной единицы используются израильский шекель и доллар США.

В Палестине нет даже действующего международного аэропорта, поэтому для полетов в другие страны высшие палестинские государственные деятели используют аэропорт столицы Иордании Амман.

При этом палестинские территории, несмотря на существование частичного палестинского управления на них, все равно рассматриваются ООН как оккупированные Израилем. Представители ООП называют Палестину "страной под израильской оккупацией".

Значительная часть территории Западного берега реки Иордан контролируется израильской армией, восточный Иерусалим (и город в целом) также находится под контролем Израиля. Израиль контролирует также практически все границы Палестинских территорий, за исключением границы сектора Газа с Египтом.

Сектор Газа и Западный берег реки Иордан представляют собой два эксклава, разделенные территорией Израиля, первый контролируется сторонниками ХАМАС, признанного в ряде стран террористической организацией, а второй — сторонниками ФАТХ, организации, которая формирует основу ООП.

После длительного конфликта и попыток урегулирования 2 июля 2014 года ХАМАС и ФАТХ при участии пяти министров-христиан сформировали правительство национального единства, которое было приведено к присяге президентом Аббасом. Но это правительство просуществовало до начала 2019 года и ушло в отставку в связи с так и не урегулированными противоречиями между ФАТХ и ХАМАС. В частности, правительство так и не получило контроль над сектором Газа.

Напомним, что отношения между Палестиной и Израилем в который раз обострились в мае 2018 года, когда в результате беспорядков на административной границе Сектора Газа погибли 58 человек. Еще 2700 человек были ранены.

Погибшие и пострадавшие – участники организованной палестинцами антиизраильской акции, когда 15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории. В районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Палестинский президент Махмуд Аббас обвинил Израиль в "массовых убийствах", а Amnesty International называла насилие "отвратительным нарушением" прав человека. Human Rights Watch также осудила "кровопролитие".

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