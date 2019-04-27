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Что сейчас происходит в Иерусалиме

27 апреля, 18:48

На улицах Старого города верующие передают друг другу Благодатный огонь


После того, как Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господнего, на иерусалимских улицах он появился буквально через пять минут. Люди выносили его на бегу, как олимпийский факел во время кругосветной эстафеты. Поскольку Старый город был полностью закрыт в связи с мерами безопасности, возле ворот Старого города толпятся люди, которые пытались туда попасть, но не смогли, и здесь они ждали появления священного огня, и не зря – они смогли поджечь свои свечки от того пламени, который выносили люди.

Спустя пару часов после схождения Благодатного огня возле стен Старого города уже почти ничего не напоминает о том ажиотаже, который был тут еще совсем недавно. Полиция сворачивает свои барьеры, в Старый город уже можно проходить свободно. Туда уже пускают экскурсии. Жизнь возвращается к своему привычному течению.

Напомним, что Благодатный огонь с украинской делегацией уже направляется в Борисполь, откуда после этого также отправится в другие областные центры Украины.

Ранее мы рассказывали об "анатомии чуда" Благодатного огня, которую исследовали журналисты "Сегодня".

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Тег Израиль, иерусалим, благодатный огонь

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Сегодня

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