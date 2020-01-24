Чтобы наклонить и унизить: Лукашенко резко высказался про Россию

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Российское правительство, запрещая импорт тех или иных продуктов из Беларуси, преследует одну цель – унизить "братский народ".

Так считает белорусский президент Александр Лукашенко, заверив, что в Минске из-за торговых ограничений Кремля не особо страдают.

"Мы уже сегодня особо не страдаем, что они закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя", – цитирует Лукашенко портал БелТА.

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Президент потребовал от России "нормальных условий" для стран, людей и предприятий.

Напомним, что Москва и Минск подписали договор об интеграции в Союзное государство, но Лукашенко утверждает, что после этого подписания Кремль каждый год выдвигает его стране новые условия для слияния.

Поскольку две страны не смогли договориться о поставках нефти, ранее в этом месяце Россия остановила поставки, но в тот же день возобновила их.

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