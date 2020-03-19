Чудо в Иране: 103-летняя старушка излечилась от коронавируса

Уже два иранских долгожителя исцелились от опасной инфекции

В Иране, который остается одним из лидеров по распространению коронавируса, от инфекции COVID-19 сумела излечиться 103-летняя пациентка.

Около недели назад ее госпитализировали в городе Семнан, но 17 марта она покинула больницу после полного выздоровления.

Эта пациентка стала вторым в стране долгожителем, которому удалось излечиться от коронавируса. До нее выздоровел 91-летний мужчина из Кермана.

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По статистике COVID-19 наиболее опасен, прежде всего, для пожилых людей. Именно они чаще всего умирают после заражения, поскольку зачастую иммунитет у них слабее, чем у молодых. По данным ВОЗ, среди заразившихся возрастом старше 80 лет уровень смертности достигает 21,9%.

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По данным американского Центра Хопкинса в Иране было зафиксировано более 17,3 тыс. случаев заражения, из них более 1,1 тыс. скончались и 7,3 тыс. излечились от коронавируса. Среди жертв коронавируса оказалась и член иранского парламента от консервативной партии Фатима Рахбар.

В целом, в мире заразились больше 214 тыс. человек.

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