Чудо в Стамбуле: малолетний ребенок пережил 18 часов под рухнувшим домом
Достав пятилетнюю Хавву Текгоз на поверхность, ее сразу же госпитализировали
В ходе поисково-спасательной операции на месте обрушения дома в стамбульском районе Картал из-под завалов достали еще одного выжившего – пятилетнюю девочку Хавву Текгоз.
Как сообщает BBC, ребенка, который провел под обломками восьмиэтажного дома не менее 18 часов, после спасения доставили в больницу. В каком состоянии она находится, на данный момент не указывается.
Девочку смогли найти по голосу – спасатели обнаружили Хавву, услышав ее голос из-под завалов. В связи с этим всех сопереживающих и просто зевак, которые собрались на месте ЧП, просят соблюдать на месте трагедии максимальную тишину.
Стоит отметить, что поиски выживших длились всю ночь и продолжаются до сих пор.
Напомним, что по последней информации жертвами трагедии стали три человека, еще 12 пострадали, включая троих, которые находятся в тяжелом состоянии.
Как мы уже писали, рухнувшее здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.
Также сообщалось, что прошлым летом в Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом – здание обвалилось из-за сильных ливней, которые размыли его фундамент.
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