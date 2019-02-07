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Чудо в Стамбуле: малолетний ребенок пережил 18 часов под рухнувшим домом

Сегодня, 13:55

Достав пятилетнюю Хавву Текгоз на поверхность, ее сразу же госпитализировали

Фото: AFP
Чудо в Стамбуле: малолетний ребенок пережил 18 часов под рухнувшим домом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c1b/5fd/5c5c1b5fd33db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c1b/5fd/5c5c1b5fd33db.jpg Другие страны Достав пятилетнюю Хавву Текгоз на поверхность, ее сразу же госпитализировали

В ходе поисково-спасательной операции на месте обрушения дома в стамбульском районе Картал из-под завалов достали еще одного выжившего – пятилетнюю девочку Хавву Текгоз.

Как сообщает BBC, ребенка, который провел под обломками восьмиэтажного дома не менее 18 часов, после спасения доставили в больницу. В каком состоянии она находится, на данный момент не указывается.

Девочку смогли найти по голосу – спасатели обнаружили Хавву, услышав ее голос из-под завалов. В связи с этим всех сопереживающих и просто зевак, которые собрались на месте ЧП, просят соблюдать на месте трагедии максимальную тишину.

Стоит отметить, что поиски выживших длились всю ночь и продолжаются до сих пор.

Напомним, что по последней информации жертвами трагедии стали три человека, еще 12 пострадали, включая троих, которые находятся в тяжелом состоянии.

Как мы уже писали, рухнувшее здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.

Также сообщалось, что прошлым летом в Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом – здание обвалилось из-за сильных ливней, которые размыли его фундамент.

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Тег авария, Турция, ребенок, жертвы, Стамбул, обрушение

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