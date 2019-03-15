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Чудовищная атака: Совбез ООН осудил бойню в Новой Зеландии

Сегодня, 23:40

Терроризм являет одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности

Фото: AFP
Чудовищная атака: Совбез ООН осудил бойню в Новой Зеландии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b2d/a39/5c8b2da39950b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b2d/a39/5c8b2da39950b.jpg Другие страны Терроризм являет одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности

Совет Безопасности ООН осудил нападение на посетителей мечетей в новозеландском городе Крайстчерч, унесшее жизни 49 человек. Об этом пишет Reuters.

"Члены Совета Безопасности вновь подтвердили, что терроризм во всех своих формах и проявлениях составляет одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности", — говорится в заявлении. Члены Совета назвали атаку чудовищной и трусливой, а также указали, что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 20-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку. 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

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Тег новая зеландия

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Источники:

Reuters , ТАСС

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