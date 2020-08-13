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Чудовищный взрыв в Бейруте: названа миллиардная сумма ущерба

13 августа, 05:54

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В результате взрыва 4 августа на складе в порту Бейрута погиб 171 человек

Ущерб от мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, оценивается более чем в 15 млрд долларов. Такие данные привел президент Ливана Мишель Аун в телефонном разговоре с королем Испании Филиппом VI.

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"Президент Аун отметил, что, по предварительным оценкам, ущерб, который понес Ливан, превышает 15 млрд долларов", — сообщает ТАСС.

В результате взрыва 4 августа на складе в порту Бейрута погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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Страховые компании предварительно оценивают убытки от взрыва в порту Бейрута в 3 млрд долларов. Губернатор Бейрута Марон Аббуд ранее заявил, что на реконструкцию города потребуется от 12 до 15 млрд долларов. Как сообщило управление внутренней безопасности Ливана, в результате взрыва было частично или полностью разрушено около 4 тыс. зданий.

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Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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ущерб последствия бейрут взрыв в Бейруте

Источник: ТАСС

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