Чудовищный взрыв в Бейруте: названа миллиардная сумма ущерба

Ущерб от мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, оценивается более чем в 15 млрд долларов. Такие данные привел президент Ливана Мишель Аун в телефонном разговоре с королем Испании Филиппом VI.
"Президент Аун отметил, что, по предварительным оценкам, ущерб, который понес Ливан, превышает 15 млрд долларов", — сообщает ТАСС.
В результате взрыва 4 августа на складе в порту Бейрута погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
Страховые компании предварительно оценивают убытки от взрыва в порту Бейрута в 3 млрд долларов. Губернатор Бейрута Марон Аббуд ранее заявил, что на реконструкцию города потребуется от 12 до 15 млрд долларов. Как сообщило управление внутренней безопасности Ливана, в результате взрыва было частично или полностью разрушено около 4 тыс. зданий.
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