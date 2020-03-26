Два месяца жесткого карантина: как в Китае остановили коронавирус

В четверг, 26 марта, исполняется ровно две недели с момента введения карантина в Украине. 10 дней как не работает метро. Нарушение привычного ритма жизни "давит на психику", повышает чувство растерянности и тревоги. Многие задаются вопросами: когда закончится карантин? Кабмин уже официально продлил карантин в Украине до 24 апреля и объявил чрезвычайную ситуацию по всей стране. Будет ли продление карантина и что будет после 24 апреля?

У разных экспертов на этот счет есть собственные мнения. Мы же предлагаем вновь обратить внимание на Китай, откуда началась эпидемия. Возможно, опыт этой страны подскажет, к чему стоит готовиться украинцам.

Эпидемия в Китае началась еще в начале декабря

Прежде всего напомним, как началась пандемия. Первые сообщения о вспышке неизвестной болезни появились в китайских СМИ еще в декабре . Первый пациент с симптомами атипичной пневмонии поступил в больницу китайского города Ухань 8 декабря. К концу 2019 года сообщалось уже о 27 подобных случаях, из них 7 человек находились в критическом состоянии, а двое готовились к выписке из больниц.

За две последующие недели количество больных выросло только вдвое: на 8 января заболевших было 59, у большинства болезнь протекала в легкой и умеренной формах, а 8 человек уже выздоровели. "Ситуация находится под контролем", – заявляли китайские медики.

Однако еще через две недели заболевших было уже 440 (хотя, как признали позже, реальных случаев было процентов на 50 больше, но эти люди болели бессимптомно или легко, а потому не попали в статистику). В том числе около 150 заболевших оказались выявлены за пару дней, как только начались массовые проверки и тестирования. 17 заболевших к тому моменту уже умерли, около 10 находились в критическом состоянии. И власти города приняли решение с 22 января закрыть эпицентр распространения нового вируса – 11-миллионный город Ухань – на карантин.

Карантин по-китайски – это когда в одночасье остановился весь общественный транспорт. Сначала городской (автобусы, метро, паромы), а с 23 января – междугородний, связывавший Ухань с другими регионами Китая и заграницей. Вокзал был попросту взят в оцепление. В домах и на улицах начали проводить массовую дезинфекцию. На выходах из домов установили КПП. Выход из дома каждого жителя строго контролировался – разрешалось покидать жилье не чаще одного раза в несколько дней. В магазины пускали по несколько человек.

Однако введение карантина в Китае, похоже, немного запоздало: вирус успел распространиться и на другие китайские провинции, а также на территорию других стран: США (первый случай зарегистрирован в штате Вашингтон 21 января, заболевший приехал из Китая 15 января), Таиланда (2 человека), Южной Кореи (1 случай), Японии (1 случай).

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В первые дни карантин в Китае был не строгий. Город можно было покидать на личном автомобиле. На выезде каждому измеряли температуру, но при 14-дневном инкубационном периоде заболевания эта мера была бесполезной. О чем тогда, конечно, еще не знали.

Резюмируя, отметим: карантин в Ухане был введен через 45 дней после выявления первого случая заболевания. Количество выявленных больных тогда составляло уже 440 человек.

Весь Китай на карантин не закрывали

Остальной Китай закрылся на карантин гораздо позже. В стране как раз наступил период новогодних праздников (с 24 января), когда 90% предприятий в стране прекращают работу, и власти еще надеялись, что за две недели выходных эпидемию удастся усмирить. Вслед за Уханем закрылись только несколько других городов-миллионников в провинции Хубэй. Но внешне здоровых людей на машинах выпускали из закрытых городов, и многие по традиции отправились на Лунный Новый год к родителям в другие регионы Китая.

Уже 29 января заболевших было выявлено свыше 6 тыс. человек, более ста человек умерли. Умеренный или жесткий карантин пришлось ввести в 16 городах провинции Хубэй. Между тем случаи заболевания коронавирусом были обнаружены уже практически во всех провинциях Китая и в 16 других странах. 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией.

К 7 февраля – то есть после новогодних каникул и через два месяца после регистрации первого случая – заболевших в Китае было уже свыше 30 тыс., умерли более 600 человек. Многие крупные предприятия после новогодних каникул приняли решение остановить производство. Однако далеко не все. Хотя все больше китайских провинций вынуждены были закрываться на карантин и строить дополнительные больницы для тяжелых пациентов, в других регионах люди по-прежнему ходили на работу. Даже в регионах с "умеренным" карантином. И коронавирусная эпидемия продолжала распространяться по миру.

На бытовом уровне можно дискутировать о необходимости введения карантина, но жесткие ограничения, на которые пошел Китай, принесли результат. Благодаря фактически полной изоляции провинции Хубэй большинство случаев заболеваемости осталось все-таки внутри нее. По состоянию на 15 марта в этой провинции было 67,8 тыс. больных, тогда как во всем Китае – около 80 тыс. Эпидемия в Китае пошла на спад.

Карантин в Китае снят. Но не полностью и не везде

Тем не менее карантин в Китае был снят только в среду, 25 марта. Такое решение было принято после того, как в стране три дня подряд не было зарегистрировано ни одного "внутреннего" случая нового заражения коронавирусом. По сообщениям местных СМИ, в 00:00 в ночь на 25 марта почти 20 китайских провинций и городов возобновили внутреннее и междугороднее транспортное сообщение, открылись для посещения объекты культуры, заработали многие предприятия. А вот аэропорты возобновили работу далеко не все, ограничения на посещения Китая сохраняются.

В провинции Хубэй, где находится город Ухань, также сняли карантин. А вот сам город Ухань, откуда начала распространяться эпидемия, пока продолжает находиться в изоляции. Транспортное сообщение с городом планируется открыть только с 8 апреля.

Так готовили к открытию Уханьский железнодорожный вокзал:

Резюмируем: карантин в провинции Хубэй продолжался ровно 9 недель, или 2 месяца и 3 дня – с 22 января по 25 марта. Карантин в Ухане продлится по меньшей мере 11 недель. Причем ограничительные меры в Китае были гораздо более жесткими, чем сейчас введены в Украине и европейских странах. Китай сознательно пошел на такие меры в ущерб экономике, рассчитав, что чем раньше будет остановлена эпидемия, тем меньший ущерб она нанесет.

Кстати, на днях авторитетный медицинский журнал "Ланцет" опубликовал исследование китайских ученых о том, как за 80 дней разрастется эпидемия в городах, где зафиксировано 100 случаев коронавируса. Было взято 4 возможных сценария: если не вводить карантин вовсе, если изолировать только инфицированных лиц и членов их семьи, если также закрывать школы и если также перевести сотрудников на дистанционную работу. Выводы авторов исследований таковы, что, если не вводить карантин, при той активности, которую имеет нынешний коронавирус (Ro, по разным оценкам, составляет от 1,5 до 4, то есть один больной в среднем инфицирует от 1,5 до 4 человек), вместо 100 заболевших через 80 дней будет 1 207 000 больных. В то время как максимальные ограничительные меры способны снизить темпы распространения эпидемии на 97%. Из всех ограничений наибольший эффект, по мнению китайских ученых, дает переход на дистанционную работу, на втором месте – закрытие учебных заведений.

В Украине в различных регионах карантин ввели задолго до "первой сотни" выявленных больных. И хотя ограничительные меры у нас далеко не такие жесткие, как в Китае, и тестирование далеко не такое массовое, это все же позволяет надеяться на то, что темпы распространения эпидемии будут не такими ужасающими, как в других странах.

Пока прошло только две недели карантина. И пока планируется, что он продлится 6 недель – до 24 апреля.

Жизнь после карантина

Коронавирус в Китае, увы, еще не стал историей. Порядка 4,5 тыс. человек до сих пор находятся в больницах. Более того, в стране продолжают регистрироваться новые случаи заражения. Правда, теперь это "привозной" коронавирус, который завозят китайцы, прибывающие из других стран.

В разных городах и регионах для тех, кто приезжает в тот или иной город, введено правило обязательного 14-дневного карантина. Причем карантин у них не такой "добровольно-сознательный", как у нас, когда человека отпускают домой, вручив памятку. В Китае каждого приезжающего из другой страны или региона отправляют в 14-дневную изоляцию под контролем специальных служб. Независимо от наличия или отсутствия симптомов.

В Пекине, например, именно из-за угрозы "привозного" коронавируса на днях открыли больницу, которая пустовала со времен предыдущей эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году. В нее будут помещать на 14 дней всех, кто прибывает в город хоть с малейшими признаками заболевания. Остальных людей, кто приезжает или возвращается в город из других стран или регионов, тоже отправляют в 14-дневную изоляцию, но в другие места.

В Шанхае сейчас тоже опасаются "привозного" коронавируса. Только за один день, 24 марта, было зарегистрировано 19 новых случаев коронавируса, все – привезенные из других стран. Тесты еще 14 человек проверяют. А всего за последнее время у 94 прибывших в город диагностировали коронавирусную инфекцию. При том, что "своих" больных в Шанхае только 339.

Чтобы не допустить второй вспышки эпидемии, всех приезжающих в Шанхае отправляют на домашний карантин (если нет симптомов заболевания). Но выходить из квартиры строго запрещено. На дверях – датчики, которые передают информацию об открывшихся дверях в полицию в режиме реального времени. За нарушение изоляции обещают строго наказывать, но пока таких случаев, говорят, не было. Доставку еды, посылок, вывоз мусора для таких людей осуществляют общественные работники. Каждый, кто проходит карантин, обязан дважды в день проверять температуру.

Добавим, что, несмотря на снятие карантина во всем регионе, контрольно-пропускные пункты на входах в жилые комплексы Шанхая продолжают работать. Там по-прежнему регистрируют гостей и измеряют температуру всем, кто входит и выходит из дома. Большинство людей в Китае по-прежнему ходят в масках.

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