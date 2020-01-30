Цифровая революция: В Эстонии уже перешли на электронные больничные

"Сегодня" продолжают цикл "Цифровая революция", посвященный, в частности, онлайн-сервисам в государственном секторе.

В Эстонии уже давно получают электронный больничный и даже выписывают цифровые рецепты на лекарства. У каждого гражданина – есть своеобразная электронная медицинская книжка с данными о здоровье пациента и лекарствами, которые он принимает. Эту информацию в онлайн-режиме, например, может оперативно получить бригада скорой, которая выехала к больному.

"Сегодня" побывали в Северо-Эстонской региональной больнице в Таллинне. В фойе – ни "живых" очередей, ни попыток попасть к врачу, чтобы "просто спросить". Прежде, чем зайти в любой кабинет, нужно получить специальный талон. Пока наплыв больных не слишком большой, съемочной группе "Сегодня" устраивают экскурсию отделением неотложной помощи. Норматив доставки пациентов сюда – очень жесткий.

"В Таллине – десять минут примерно. Это – максимально. Но обычно – пять", – говорит водитель машины скорой помощи Пэт Рантуэ.

Увидеть заторы на пути и проложить кратчайший маршрут помогает GPS. А на планшет врачи получают данные о пациенте, к которому едут.

"Здесь мы можем видеть всю медицинскую историю пациента – его предыдущие диагнозы, какие лекарства он принимает", – говорит глава департамента неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы Лилиан Лаатсте.

Пока машина в гараже – она подключена к розетке. Так заряжают десятки устройств, которые есть внутри салона. В частности – дефибриллятор, который, к слову, напрямую может передавать данные о состоянии пациента в больницу.

"Мы записываем все кардиограммы этим аппаратом. Он подключен к центральному серверу, поэтому все, что измеряет и записывает эта машина – автоматически передается через систему телемедицины врачам", – говорит Лилиан Лаатсте.

В одной из комнат отделения можно просмотреть данные, которые получают из везущей пациента машины.

"Ритм сердца нормальный. Если говорить о сердце – это вполне здоровый человек", – комментирует медик полученную информацию.

Самого пациента встречают в приемном отделении. На мониторе – данные и о нем, и о предварительном диагнозе. А также – время, когда машина отправилась с больным в больницу.

"Примерно можно рассчитать, через сколько она будет в больнице. И к этому времени подготовиться, заказать дополнительные анализы, обследования, все остальное, чтобы не терять время", – объясняет сотрудник отделения неотложной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Кирилл Лагно.

Затем на руке у пациента появляется специальная лента с личными данными. Если потеряет сознание в больнице – его будет легко идентифицировать. Вся информация – в единой электронной базе, куда имеет доступ и сам пациент, и медики. Благодаря этому врач может, например, выписать цифровой рецепт на медпрепараты. Он "высветится" у фармацевта, когда тот просканирует ID-карточку – паспорт пациента. Так же в цифровом виде можно представить и больничный – он напрямую поступят к работодателю в электронном виде.

В первом материале цикла "Цифровая революция" мы рассказывали о том, как эстонцы научились экономить 10 дней жизни в году.99% административных услуг в Эстонии можно получить в онлайн-режиме. Кроме того, эстонцы могут голосовать на выборах, не выходя из дому.

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