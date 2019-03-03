ЦИК Молдовы утвердил окончательные итоги парламентских выборов

В будущий парламент страны вошли 25 женщин и 76 мужчин

Фото: AFP

ЦИК Молдовы утвердил окончательные итоги парламентских выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/264/6a7/5c72646a74de9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/264/6a7/5c72646a74de9.jpg 2019-03-03T20:45:00+02:00 Другие страны В будущий парламент страны вошли 25 женщин и 76 мужчин

Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила окончательные результатыпарламентских выборов, которые прошли 24 февраля.

Об этом сообщает Укринформ.

Согласно обнародованным данным, в парламент Молдовы следующего созыва вошли Партия социалистов с 35-ю мандатами (18 место по партийным спискам и 17 по одномандатным округам), Демократическая партия – 30 мандатов (соответственно, 13 и 17 мест), избирательный блок ACUM – 26 (14 плюс 12) и партия "Шора" – 7 мандатов (5+2). В парламент вошли и три независимых кандидата.

В будущий парламент страны вошли 25 женщин и 76 мужчин.

Протокол Центризбиркома об утверждении результатов парламентских выборов будет направлен в Конституционный суд, у которого есть 5 дней для того, чтобы утвердить (или не утвердить) итоги голосования.

Если инстанция утвердит результаты выборов, президент Молдовы назначит дату первого заседания нового состава законодательного органа.

Напомним, что в этом году избирательный процесс в Молдове отличался от предыдущих. Если раньше выборы проходили по пропорциональной системе, то сейчас ее заменили на смешанную: из 101 члена парламента 50 пройдут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Также, как мы уже писали, президент Украины Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы.

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