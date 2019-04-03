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ЦИК Турции пересчитает голоса в восьми округах Стамбула

Сегодня, 11:25

Соответствующая процедура уже началась

Фото: Pixabay
ЦИК Турции пересчитает голоса в восьми округах Стамбула //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/970/d32/5c4970d329cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/970/d32/5c4970d329cbe.jpg Другие страны Соответствующая процедура уже началась

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула. Об этом заявил в среду, 3 апреля, глава ЦИК Сади Гювен.

"На основании поданных апелляций принято решение провести пересчет голосов в восьми уездах Стамбула. Эта процедура началась", – сказал он.

По итогам муниципальных выборов 31 марта кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу на 27 тыс. голосов опередил выдвиженца от партии власти экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма. В связи с этим правящая партия подала апелляции в ЦИК.

Напомним, 31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента Украины. 

Отметим, что явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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Тег выборы, Турция, апелляция, пересчет

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Источник:

ТАСС

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