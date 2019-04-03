ЦИК Турции пересчитает голоса в восьми округах Стамбула
Соответствующая процедура уже началась
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула. Об этом заявил в среду, 3 апреля, глава ЦИК Сади Гювен.
"На основании поданных апелляций принято решение провести пересчет голосов в восьми уездах Стамбула. Эта процедура началась", – сказал он.
По итогам муниципальных выборов 31 марта кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу на 27 тыс. голосов опередил выдвиженца от партии власти экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма. В связи с этим правящая партия подала апелляции в ЦИК.
Напомним, 31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента Украины.
Отметим, что явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
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Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
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