CorrectUA: израильский аэропорт сменил название Kiev на Kyiv
Израиль присоединился к кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA
Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авив начал использовать единую корректной названия украинской столицы – Kyiv вместо Kiev. Об этом говорится в сообщении в сервисе микроблогов Twitter посольства Украины в Израиле.
"Израиль присоединился к кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA. Отныне Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авив начал использование единой корректной названия украинской столицы – Kyiv. Спасибо администрации аэропорта за сотрудничество и четкую позицию! ", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно о том, что международный аэропорт Лондона Лутон сменил название Kiev на Kyivпри указании рейсов.
Мы также писали, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской, а не русской транскрипцией.
Кроме того, ранее в главном аэропорту Польши "украинизировали" названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.
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