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CorrectUA: израильский аэропорт сменил название Kiev на Kyiv

Сегодня, 00:56

Израиль присоединился к кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA

Фото: Pixabay
CorrectUA: израильский аэропорт сменил название Kiev на Kyiv //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d50/51b/5c9d5051bafb0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d50/51b/5c9d5051bafb0.png Другие страны Израиль присоединился к кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA

Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авив начал использовать единую корректной названия украинской столицы – Kyiv вместо Kiev. Об этом говорится в сообщении в сервисе микроблогов Twitter посольства Украины в Израиле. 

"Израиль присоединился к кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA. Отныне Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авив начал использование единой корректной названия украинской столицы – Kyiv. Спасибо администрации аэропорта за сотрудничество и четкую позицию! ", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что международный аэропорт Лондона Лутон сменил название Kiev на Kyivпри указании рейсов.

Мы также писали, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской, а не русской транскрипцией

Кроме того, ранее в главном аэропорту Польши "украинизировали" названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.

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Тег Киев, Израиль, аэропорт, название, KyivNotKiev

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