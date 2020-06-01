COVID-19 остается вирусом-убийцей: в ВОЗ сделали тревожное заявление

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят никаких фактов, указывающих на то, что коронавирус нового типа стал менее патогенным, тысячи человек по-прежнему умирают от него каждый день в мире.
Об этом заявил глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майк Райан, пишут европейские СМИ.
"Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло", – отметил он.
Райан подчеркнул, что на сегодняшний день коронавирус "остается вирусом-убийцей".
Напомним, что в мире за время пандемии заразились коронавирусом COVID-19 более 6,3 млн человек. Более 370 тыс. скончалось, еще 2,8 млн выздоровели. Первое место по числу выявленных случаев занимают США.
Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил: существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.
В ВОЗ заявили, что доказательств искусственного создания COVID-19 в лаборатории в Китае на данный момент нет.
В свою очередь Китай заявил, что поддержит создание комиссии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки "глобального ответа" на коронавирус, но после "окончания эпидемии".
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