COVID-19 снова вернулся в китайский Ухань: подробности

За сутки в стране вирус не унес ни одной жизни

За минувшие сутки, 10 мая, в Китае зафиксировали 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять из них – обнаружили в городе Ухань, сообщили в Госкомздраве КНР.

Семь новых случаев COVID-19 в страну привезли из-за границы. Что касается Уханя, то на данный момент в городе госпитализировали шесть больных с коронавирусом. За сутки в стране не было ни одного летального исхода от инфекции.

Всего с начала эпидемии от коронавируса в Китае умерли 4 633 человека. Подхватили инфекцию в Поднебесной 82 918 человек. Сейчас в китайских больницах лечат 141 больного, состояние девяти из них оценивают как тяжелое. Вылечить от опасного недуга удалось более 78 тысяч человек.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.

Также мы рассказывали, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма. Самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

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