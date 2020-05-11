COVID-19 снова вернулся в китайский Ухань: подробности

За минувшие сутки, 10 мая, в Китае зафиксировали 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять из них – обнаружили в городе Ухань, сообщили в Госкомздраве КНР.
Семь новых случаев COVID-19 в страну привезли из-за границы. Что касается Уханя, то на данный момент в городе госпитализировали шесть больных с коронавирусом. За сутки в стране не было ни одного летального исхода от инфекции.
Всего с начала эпидемии от коронавируса в Китае умерли 4 633 человека. Подхватили инфекцию в Поднебесной 82 918 человек. Сейчас в китайских больницах лечат 141 больного, состояние девяти из них оценивают как тяжелое. Вылечить от опасного недуга удалось более 78 тысяч человек.
Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.
А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.
Также мы рассказывали, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма. Самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.
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