COVID-19 у детей: ученые рассказали о новой опасности

В Великобритании резко возросло число детей, которые попали в реанимацию с болезнью, симптомы которой подобны синдрому Кавасаки. Медики не исключают, что ее могла вызвать коронавирусная инфекция, сообщает Daily Mail.
Хотя дети и считаются одними из наименее уязвимых к воздействию COVID-19, эта новая патология опасна для сердца. У больных детей проявляются: боли в животе, отеки сердца и "желудочно-кишечные" симптомы, которые могут включать в себя рвоту и диарею.
Медицинский директор Национальной службы здоровья Англии (NHS England), профессор Стивен Повис уже поручил своим экспертам изучить этот вопрос. Кроме того, руководители здравоохранения пообещали проверить все в срочном порядке.
Отметим, что дети могут заразиться коронавирусом, но по статистике, среди всех заболевших их всего 1%. Ранее врач-педиатр рассказала, как обнаружить COVID-19 у ребенка.
Кроме того, ранее ученые выявили, что коронавирус сохраняется на слизистых оболочках глаз пациентов даже после выздоровления.
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