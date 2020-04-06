COVID-19 в Японии: в стране планируют объявить чрезвычайное положение

В Японии из-за быстрого распространения нового коронавируса премьер-министр Японии Синдзо Абэ может объявить чрезвычайное положение. Об этом сообщает Xinhua.

По данным издания, после введения ЧП в стране правительство получит расширенные полномочия по закрытию школ, ограничению массовых собраний и передвижению людей. Кроме того, японские власти будут иметь право требовать у поставщиков важных для борьбы с COVID-19 товаров продавать или отдавать их стране. Также они смогут распоряжаться частной землей или зданиями, чтобы оказывать медицинскую помощь зараженным.

Напомним, на данный момент в Японии коронавирус подтвердили у 3531 человека. Инфекция унесла жизни у 85 человек.

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Ранее мы сообщали, что в японских городах Токио и Осака из-за вспышки COVID-19 отменили традиционный фестиваль ханами – любования цветущей сакурой. Фестиваль должен был состояться в апреле. Но в связи с ситуацией в этом году цветущие деревья смогут увидеть только горожане.

Кроме того, американские ученые рассказали, когда будет готова вакцина от COVID-19.

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