Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,37
29,56
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

COVID-19 в Японии: в стране планируют объявить чрезвычайное положение

6 апреля, 07:40

Тина Наринецкая

Инфекция унесла жизни у 85 человек

В Японии из-за быстрого распространения нового коронавируса премьер-министр Японии Синдзо Абэ может объявить чрезвычайное положение. Об этом сообщает Xinhua.

По данным издания, после введения ЧП в стране правительство получит расширенные полномочия по закрытию школ, ограничению массовых собраний и передвижению людей. Кроме того, японские власти будут иметь право требовать у поставщиков важных для борьбы с COVID-19 товаров продавать или отдавать их стране. Также они смогут распоряжаться частной землей или зданиями, чтобы оказывать медицинскую помощь зараженным.

Напомним, на данный момент в Японии коронавирус подтвердили у 3531 человека. Инфекция унесла жизни у 85 человек.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в японских городах Токио и Осака из-за вспышки COVID-19 отменили традиционный фестиваль ханами – любования цветущей сакурой. Фестиваль должен был состояться в апреле. Но в связи с ситуацией в этом году цветущие деревья смогут увидеть только горожане.

Кроме того, американские ученые рассказали, когда будет готова вакцина от COVID-19.

В тренде
Коронавирус останется с нами надолго: вирусолог из Чехии объяснила

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Япония чрезвычайное положение объявление коронавирус пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 6 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 6 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 6 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 6 апреля и все подробностиДругие страны
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем миреДругие страны
Ляшко извинился за
Ляшко извинился за "1600 новых случаев коронавируса в Китае": сколько их на самом делеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...