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Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана

Сегодня, 16:33

В целом пользователи положительно восприняли решение казахского лидера добровольно сложить свои полномочия

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: AFP
Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0fb/6dc/5c90fb6dc1048.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0fb/6dc/5c90fb6dc1048.jpg Другие страны В целом пользователи положительно восприняли решение казахского лидера добровольно сложить свои полномочия

Решение 78-летнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сложить с себя полномочия главы государства вызвало одобрение со стороны пользователей соцсетей, многие из которых открыто выразили ему уважение в связи с таким решение.

Впрочем, стоит отметить, что покидать политику вообще правивший почти 30 лет страной Назарбаев не стал: он останется председателем Совета безопасности Казахстана, партии „Нур Отан" („Свет Отечества") и членом Конституционного совета. Некоторые комментаторы также обратили на это внимание.

Другие посчитали это напоминанием Кремлю о необходимости менять власть, либо отнеслись к решению пожилого казахского лидера с юмором.

Однако украинский политолог Евгений Магда допустил, что таким образом Назарбаев решил привести к власти своего преемника, пока внимание Кремля будет приковано к президентским выборам в Украине.

Напомним, что о своей отставке с должности президента Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил в прямом эфире государственного телевидения 19 марта, назвав свою службу "великой честью".

Мы также писали, что прошлом году он предложил заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспийском море.

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Тег Казахстан, президент, отставка, назарбаев

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