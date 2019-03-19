Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана

В целом пользователи положительно восприняли решение казахского лидера добровольно сложить свои полномочия

Нурсултан Назарбаев. Фото: AFP

Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0fb/6dc/5c90fb6dc1048.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0fb/6dc/5c90fb6dc1048.jpg 2019-03-19T16:33:00+02:00 Другие страны В целом пользователи положительно восприняли решение казахского лидера добровольно сложить свои полномочия

Решение 78-летнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сложить с себя полномочия главы государства вызвало одобрение со стороны пользователей соцсетей, многие из которых открыто выразили ему уважение в связи с таким решение.

Впрочем, стоит отметить, что покидать политику вообще правивший почти 30 лет страной Назарбаев не стал: он останется председателем Совета безопасности Казахстана, партии „Нур Отан" („Свет Отечества") и членом Конституционного совета. Некоторые комментаторы также обратили на это внимание.

Другие посчитали это напоминанием Кремлю о необходимости менять власть, либо отнеслись к решению пожилого казахского лидера с юмором.

Однако украинский политолог Евгений Магда допустил, что таким образом Назарбаев решил привести к власти своего преемника, пока внимание Кремля будет приковано к президентским выборам в Украине.

Напомним, что о своей отставке с должности президента Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил в прямом эфире государственного телевидения 19 марта, назвав свою службу "великой честью".

Мы также писали, что прошлом году он предложил заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспийском море.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.