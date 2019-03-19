Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана
В целом пользователи положительно восприняли решение казахского лидера добровольно сложить свои полномочия
Решение 78-летнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сложить с себя полномочия главы государства вызвало одобрение со стороны пользователей соцсетей, многие из которых открыто выразили ему уважение в связи с таким решение.
Впрочем, стоит отметить, что покидать политику вообще правивший почти 30 лет страной Назарбаев не стал: он останется председателем Совета безопасности Казахстана, партии „Нур Отан" („Свет Отечества") и членом Конституционного совета. Некоторые комментаторы также обратили на это внимание.
Другие посчитали это напоминанием Кремлю о необходимости менять власть, либо отнеслись к решению пожилого казахского лидера с юмором.
Однако украинский политолог Евгений Магда допустил, что таким образом Назарбаев решил привести к власти своего преемника, пока внимание Кремля будет приковано к президентским выборам в Украине.
Напомним, что о своей отставке с должности президента Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил в прямом эфире государственного телевидения 19 марта, назвав свою службу "великой честью".
Мы также писали, что прошлом году он предложил заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспийском море.
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