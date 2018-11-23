"Деавтомобилизация" по-норвежски: сможет ли Киев освободить центр по модели Осло

Используемые властями города методы отличаются радикальностью – от введения платного въезда в центр города до ликвидации там парковок

Жить в мегаполисе без автомобиля возможно, утверждают власти норвежской столицы Осло, поэтому призывают местных жителей пересаживаться на велосипеды и общественный транспорт.

При этом используемые ими методы отличаются радикальностью – от введения платного въезда в центр города до ликвидации там парковок. На их месте появляются места для отдыха и тренажеры, чему очень рады пешеходы и велосипедисты.

Здесь есть бесплатный Wi-Fi, розетки для зарядки гаджетов и клумбы, а вместо скамеек для жителей установили полноценные лежаки.

Решение о ликвидации 700 паркомест в центре столицы муниципалитет Осло принял в прошлом году. Половину из них уже убрали.

Смысл данной инициативы заключается в том, чтобы центр города стал доступнее для людей, потому что раньше в нем было больше машин, чем людей.

О намерении очистить центр от машин чиновники заявили сразу после муниципальных выборов в 2015 году. Большинство столичных жителей действия мэрии поддерживают, благодаря качественной работе общественного транспорта и возможности арендовать автомобиль.

В то же время жители пригорода инициативу не приветствуют, поскольку, чтобы отвезти детей в школу или детский сад, придется потратить много времени или денег на подземную частную стоянку рядом с центром.

В соцсети даже создали группу противников инициативы властей. К ней уже присоединились более 30 тыс. человек.

Решения, которое бы удовлетворяло обе стороны, пока что нет. В мэрии стоят на своем: советуют оставлять авто далеко за пределами центра и пересаживаться на общественный транспорт или велосипеды.

Ранее мы решили выяснить, как перекрытие автомобильного движения на Подоле повлияло на жизнь Киева и как к этому относятся киевляне.

Также мы писали, что власти Одессы также взяли курс на "деавтомобилизацию" и в качестве эксперимента решили ограничивать движение частного транспорта в историческом центре по выходным.