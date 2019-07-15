Делегация венесуэльских властей прибыла на Барбадос для участия в новых переговорах с оппозицией

Представители делегации якобы приложат усилия для создания мирного механизма урегулирования споров

Фото: AFP

Делегация, представляющая администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в понедельник прибыла на Барбадос, чтобы принять участие в новом раунде переговоров с венесуэльской оппозицией. Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Мы прибыли на великодушный остров Барбадос, чтобы продолжить мирный диалог", — написал он на своей странице в Twitter.

Министр добавил, что представители делегации приложат "усилия для создания мирного механизма урегулирования споров".

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Делегация венесуэльских властей прибыла на Барбадос для участия в новых переговорах с оппозицией". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"