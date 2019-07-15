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Делегация венесуэльских властей прибыла на Барбадос для участия в новых переговорах с оппозицией

15 июля, 23:39

Представители делегации якобы приложат усилия для создания мирного механизма урегулирования споров

Фото: AFP

Делегация, представляющая администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в понедельник прибыла на Барбадос, чтобы принять участие в новом раунде переговоров с венесуэльской оппозицией. Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Мы прибыли на великодушный остров Барбадос, чтобы продолжить мирный диалог", — написал он на своей странице в Twitter.

Министр добавил, что представители делегации приложат "усилия для создания мирного механизма урегулирования споров".

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек. 


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Тег Барбадос, Венесуэла, США, переговоры, оппозиция, власти, Мадуро

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Источник:

ТАСС

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