Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавируса

Коронавирус мог существовать по всему миру задолго до вспышки в Ухане

Британские ученые поставили под сомнение широко распространенное мнение, что новый коронавирус появился в Китае, поскольку первая вспышка COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане.

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Как пишет Telegraph, ученый из Оксфорда доктор Том Джефферсон считает, что коронавирус существовал по всему миру задолго до вспышки в Китае.

"Коронавирус мог бездействовать во всем мире и активизировался, когда условия окружающей среды стали подходящими для его процветания", - говорится в сообщении.

По словам ученого,в мире есть много вирусов, которые неактивны и проявляют себя при благоприятных условиях.

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"Куда ушел SARS-1 (вспышка которого произошла в 2003 году)? Он просто ушел. Поэтому нам нужно задуматься. Необходимо исследовать экологию вируса, понять, как он возникает и мутирует", – подчеркнул Джефферсон.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 11 458 291 случай заражения корнавирусом, умерли 534 460 человек.

Напомним, недавно ученые призвали Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса.

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