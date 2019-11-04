Дело о грузовике с 39 телами: полиция Вьетнама задержала восьмерых подозреваемых

В Британии обнаружили грузовик с телами. Фото: REUTERS/ANF/MMA

Вьетнамская полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были обнаружены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс 23 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление сотрудника правоохранительных органов Вьетнама.

Ранее агентство информировало о задержании местной полицией двух подозреваемых в причастности к гибели граждан Вьетнама.

Местные правоохранительные органы начали уголовное расследование в связи с обнаружением тел 39 мигрантов в Эссексе после того, как десять вьетнамских семей объявили о пропаже своих родственников, высказав опасения, что они могут оказаться среди обнаруженных в английском графстве погибших.

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Отметим, в Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег.

В британской полиции напомнили, что по этому делу также были арестованы еще три человека: 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона (Чешир) и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей.

Напомним, полицейские обнаружили в индустриальном парке в Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 телами. На данный момент установлено, что трейлер вечером 22 октября отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем 23 октября. Головная часть грузовика с кабиной водителя прибыла из Северной Ирландии и забрала автоприцеп из Пурлифта.

По сообщению полиции, все погибшие были гражданами КНР. Однако позднее появилась информация о том, что по меньшей мере три человека в фургоне могли быть вьетнамцами. Так считают родственники граждан Вьетнама, отправившихся в Великобританию через Китай, поскольку их близкие перестали выходить на связь как раз в то время, когда произошла трагедия. Предположительно, вьетнамцы использовали поддельные китайские паспорта.

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