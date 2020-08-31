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"Дело" о рисунке БЧБ флага на асфальте: суд в Беларуси принял решение

31 августа, 16:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Места, где можно рисовать мелом, надо согласовывать с исполкомом, заявили в милиции

В 100-тысячном Новополоцке Витебской области горотдел внутренних дел рассмотрел протокол по административному делу в отношении Зои Скворцовой, которая гуляя с четырехлетним ребенком, нарисовала на асфальте бело-красно-белый флаг и написала лозунги "Жыве Беларусь!", "Свободу политзаключенным".

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Милиция обвинила молодую мать в нарушении правил благоустройства и содержания населенных пунктов. Эта статья КоАП РБ предусматривает штраф до 675 рублей (около 9000 грн), но женщине дали устное предупреждение, сообщает TUT.by.

"Мне вынесли устное предупреждение и сообщили, что мое "правонарушение малозначительное". Учли, что ранее я не привлекалась к административной и уголовной ответственности. Сказали, что я не буду даже проходить в милицейской базе данных. Также попросили, чтобы я не участвовала ни в каких несанкционированных массовых мероприятиях — митингах, шествиях. Мол, "нежелательно меня там будет увидеть". Что касается мест, где можно рисовать детям, сообщили, что "такие площадки надо согласовывать с горисполкомом", — рассказала журналистам Зоя.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что в 100-тысячном райцентре Молодечно, в 70 километрах от Минска, в детском саду воспитательница закрыла трехлетнего ребенка в туалете за кричалку "Лукашенко – в автозак!".

Напомним, что 29 августа в Минске тысячи женщин вышли на марш, который попытались остановить выстроившиеся в шеренгу силовики, однако протестующие прорвали цепь ОМОНа.

Женщины в Минске разорвали цепь ОМОНа
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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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