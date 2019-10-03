Дело об убийстве журналиста Хашкаджи: появились новые детали

В деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи появились новые детали. Как известно, год назад он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и не вернулся.
По данным следствия, это было спланированное заказное убийство. На устройства прослушивания, установленные в стенах консульства, турецким спецслужбам удалось зафиксировать подготовку и исполнение этой расправы.
Записи слышали лишь несколько человек. В частности, правозащитники Аньес Каламар и Хеленм Кеннеди. По их словам, из разговоров убийц становится понятно, что они были готовы расчленить человека и скрыть доказательства.
Политический эмигрант, 59‑летний Джамаль Хашкаджи открыто выступал против авторитарного, по его мнению, режима в Саудовской Аравии. В консульство страны он пришел за документами о разводе, чтобы сыграть свадьбу с новой избранницей, которая так и не дождалась любимого у выхода из учреждения.
Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.
Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.
Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.
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