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Демонстранты перекрыли основные магистрали в Багдаде

3 ноября, 23:57

Столица Ирака, Багдад, парализована

Десятки тысяч демонстрантов, вышедших на улицы столицы Ирака на антиправительственные акции протеста, заблокировали основные магистрали города.

Об этом сообщает The Telegraph.

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"Столица Ирака, Багдад, парализована в воскресенье, поскольку в ходе усиления антиправительственных акций десятки тысяч демонстрантов, сжигая шины, заблокировали крупные транспортные магистрали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что большое количество людей собиралось на центральной площади Тахрир. Кроме того, участники акций заняли мост в "Зеленой зоне", где расположены правительственные объекты и дипломатические представительства.

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Между тем, до 250 увеличилось количество погибших на протестах в Ираке. Несколько тысяч человек ранены.

С начала октября в стране не стихают митинги. Участники антиправительственных акций штурмуют офисы политических партий и правительственные здания. Силовики стреляют боевыми патронами, говорят местные правозащитники. Протестующие выступают против безработицы, коррупции в правительстве и низкого качества услуг. В частности, из-за отключения электроэнергии и нехватки воды. Накануне в столице Ирака Багдаде десятки тысяч демонстрантов протестовали против убийства участников митингов в городе Кербела и требовали у премьер-министра назначить досрочные выборы.

На этом фоне президент страны Бархам Салих пообещал провести досрочные парламентские выборы, а также заявил, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди согласился уйти в отставку, если ему будет найдена замена.

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