В Греции демонстранты устроили беспорядки из-за смены названия Македонии

Сегодня, 15:17

Массовые протесты длились более трех часов

Фото: AFP
Фото: AFP

В Салониках массовые столкновения против соглашения по изменению названия Македонии на Республику Северная Македония закончились арестами. Греческая полиция арестовала восемь участников насильственных митингов. Об этом со ссылкой на греческое издание Kathimerinі, передает "Украинская правда".

"Сначала полиция задержала 28 человек, однако под арестом в конечном итоге оказались восемь – семь мужчин и одна женщина, задержанная за то, что при ней нашли наркотики", – говорится в сообщении.

Демонстранты закрыли свои лица и с палками в руках более трех часов устраивали беспорядки: разбили стекла в здании мэрии Салоников и витрины нескольких магазинов, повредили припаркованные автомобили, закидали полицейских брусчаткой.

Они также пытались прорваться через кордоны полиции у мэрии Салоник в сторону центра "Веллидио", где проходила Международной межотраслевая выставка-ярмарка.

Правоохранители применили против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В результате столкновений 15 полицейских получили ранения, им предоставили медицинскую помощь на месте.

Как известно, Грецию не устраивало название Республика Македония, поскольку оно было слишком созвучно с греческой областью Македония. Согласно договоренности, новым официальным названием страны будет Республика Северная Македония.

Также сообщалось, что на фоне сообщений о возможных протестах и открытия Международной межотраслевой выставки-ярмарки усилили меры безопасности. В город перебросили дополнительно 5000 правоохранителей, вертолеты и лодки береговой охраны.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Коциас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании.
Македония, протесты, митинги, правоохранители, Салоники

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

В Греции опасаются протестов. Фото: AFP

В греческих Салониках усиливают меры безопасности в ожидании протестов

7 Сентября, 18:12

В город перебросили дополнительно 5000 правоохранителей, вертолеты и лодки береговой охраны

Украина

В Македонии погиб украинец. Фото wikipedia

Смерть украинского парапланериста в Македонии: в МИД раскрыли детали

20 Августа, 19:49

Украинский спортсмен вместе с другими парапланеристами из Украины осуществляли полет в районе македонского города Крушево
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Кремль вмешивается в дела Македонии из-за транзита газа

12 Августа, 01:00

РФ пытается не допустить переименования Македонии, сообщают западные СМИ

Другие страны

фото AFP

Стала известна дата референдума по вступлению Македонии в НАТО и ЕС

30 Июля, 19:16

Инициативу поддержали 68 из 120 депутатов

Евросоюз

фото AFP

Греция обвинила Россию в попытках подорвать отношения с Македонией

23 Июля, 18:23

МИД Греции отметил, что РФ пытались вмешаться во внутренние дела страны

Другие страны

Зоран Заев. Фото: vecer.mk

Премьер Македонии рассказал, кто пытается сорвать вступление его страны в НАТО

16 Июля, 17:08

Заев не назвал имена бизнесменов, но сказал, что расследование этого вопроса продолжается
Загрузка...