Демонстранты в Бейруте ворвались в здания двух министерств (видео)

Демонстрация переросла в столкновения между протестующими и силовиками

В воскресенье, 9 августа, после полудня демонстранты вновь начали собираться на центральных улицах Бейрута. По информации телеканала "Аль-Арабия", призывы к участию в акции распространялись утром через социальные сети, передает ТАСС.

Реклама

К вечеру демонстрация переросла в столкновения между протестующими и силовиками в районе, где расположен парламент Ливана. Полиция начала применять слезоточивый газ и резиновые пули для разгона манифестантов.

Однако позже стало известно, что участники акции протеста ворвались в здание Министерства труда Ливана, а также в здание министерства по делам перемещенных лиц республики. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас". По его сведениям, протестующие выкрикивают лозунг "Государство — это мы".

Столкновения на улицах Бейрута. Видео: Telegram-канал Mash.

Также стало известно, что в результате взрыва в порту Бейрута погибли 220 человек. Кроме того, по его данным, пропавшими без вести остаются более 110 человек. Спасатели, которые работают на месте ЧП, разыскивают жертв круглосуточно. Поиски усложняют бетонные обломки зернохранилищ, разрушенных взрывом.

Между тем, в Минобороны США, в котором недавно заявили, что причиной взрыва в Бейруте стала авария, уже не исключают возможности атаки на порт.

В тренде Выборы в Беларуси состоялись: когда ждать первые результаты

Реклама

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама