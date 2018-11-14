Дерзкое преступление в Бразилии: священника расстреляли на глазах у прихожан

Сегодня, 15:12

Посетители богослужения своими силами задержали стрелка и удерживали его до приезда полиции


В Бразилии арестовали злоумышленника, который устроил перестрелку в протестантской церкви города Можи-дас-Крузис.

The Telegraph пишет, что инцидент произошел в воскресенье, 11 ноября, во время богослужения. Издание опубликовало видеозапись, которую сняли камеры наблюдения.

Как видно, 30-летний Верли Силва Соуза зашел в церковь и подошел к трибуне с пастором, который стал его мишенью. Несмотря на большое количество выстрелов, которые сделал преступник, большинство из них в цель не попали.

В результате нападения священник был ранен, но выжил, а прихожане собственными силами задержали стрелка и удерживали его до приезда полиции.

Оказалось, что злоумышленник связан с торговлей наркотиками.

Напомним, весной тысячи Бразилию охватили уличные демонстрации в память об убитой госчиновнице Мариэль Франко, которая проводила кампанию против жестокости полиции.

Кроме того, в прошлом месяце в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс нашли тело футболиста Даниэля Фрейтаса со следами жестоких пыток.

Также мы писали о смерти 63-летней исполнительницы хита Lambada Лоалвы Браз, тело которой обнаружили в ее собственной машине в штате Рио-де-Жанейро.
Бразилия, оружие, церковь, расстрел, богослужение
Источник:

"Сегодня"

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