Десятки человек погибли во время столкновений в Эфиопии

Основной причиной столкновений местные правоохранительные органы рассматривают разногласия между общинами

Фото: AFP

В Эфиопии, где впервые президентом стала женщина, несколько десятков человек стали жертвами межобщинных столкновений. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление представителя местных властей.

По его информации, "несколько десятков местных жителей, представителей народности гумуз, были убиты группой неизвестных вооруженных лиц в населенном пункте Джави, расположенном в штате Амхара".

В результате этого нападения еще более 80 человек получили ранения.

По убеждению полиции, это нападение стало ответной реакцией на убийство 27-29 апреля более 20 человек, представляющих, главным образом, народность амхара, неподалеку от города Дангур, находящегося в соседнем регионе Бенишангуль-Гумуз. Основной причиной столкновений местные правоохранительные органы рассматривают разногласия между общинами, возникшие по поводу принадлежности отдельных земельных участков.

В район стычек между племенами стянуты дополнительные подразделения эфиопских сил безопасности. Их главная задача – не допустить повторения межобщинных столкновений на границе штатов Амхара и Бенишангуль-Гумуз.

Ранее сообщалось, что силовики застрелили около 100 демонстрантов в Эфиопии.

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