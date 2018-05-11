Десятки тысяч человек пострадали от ливней и наводнений в Китае

Мощные ливни и наводнения парализовали юг Китая. От стихии пострадали более 70 тысяч человек. Из районов бедствия массово эвакуируют жителей. Затопило – почти четыре тысячи гектаров посевов.

Регион частично обесточен. Чиновники говорят – стихия уже нанесла ущерб более чем на 14 миллионов долларов. Ситуация будет только усложняться – предупреждает власть. Начинается сезон дождей. В регионе объявили высший уровень опасности.

Ранее мы писали о том, что, по данным ученых, в ближайшие 25 лет десятки миллионов людей окажутся под угрозой из-за глобального потепления. Причиной станут природные катаклизмы, которые вызовут разливание рек. Поэтому для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры.

"Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня", — цитирует издание Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна

Ранее другие ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление.Исследователи изучили реакцию тихоходок на различные факторы, связанные с глобальным потеплением.