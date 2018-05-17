Детали условий США, разозливших КНДР: из-за чего может сорваться встреча Трампа и Ким Чен Ына

На переговорах лидеров США и КНДР, которые должны состояться в Сингапуре 12 июня, Трамп будет требовать от своего северокорейского "коллеги" не просто полного отказа от ядерного вооружения и дальнейших его разработок. США настаивают на том, чтобы Пхеньян полностью избавился от имеющихся ядерных боеголовок и вывез их, полностью или частично вместе с радиоактивными компонентами и "запчастями" к баллистическим ракетам, за пределы страны. Об этом сообщила японская газета "Асахи", ссылаясь на свои осведомленные источники.

В то же время, по данным источников, КНДР и США пока далеки от конкретной договоренности такого рода. Пхеньян, в частности, требует предоставления ему надежных гарантий безопасности, замены нынешнего соглашения о перемирии мирным договором с последующим установлением дипломатических отношений и предоставлением инвестиций.

КНДР, как полагают, имеет более 12 ядерных боеголовок, свыше 50 кг оружейного плутония и несколько сотен килограммов высокообогащенного урана.

Напомним, в обмен на отказ от ядерного оружия, Вашингтон выражает готовность вычеркнуть КНДР из списка стран – пособниц терроризма. Это, как сообщается, откроет путь к предоставлению Пхеньяну гуманитарной помощи, в частности со стороны Китая и Южной Кореи.

Однако Пхеньян уже заявил, что никогда не надеялся на экономическую поддержку США и не желает ее получать. А если США продолжат настаивать на своих требованиях, то КНДР расценит это как очередной акт агрессии и запланированная встреча глав государств будет аннулирована.

В подтверждение своих намерений Пхеньян отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая. Причиной стали военные учения ВВС США и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей.