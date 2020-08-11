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Дети – самое важное в жизни: Тихановская сделала тревожное обращение

11 августа, 11:24

Игорь Рец Игорь Рец

Тихановская предостерегла: "Не дай бог оказаться перед выбором, перед которым оказалась я"

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская после того, как вынужденно покинула страну, записала видеообращение. Тихановская выглядит на видео встревоженно. Она заявила, что ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит в стране. Закончила обращение словами о том, что дети – самое важное, что есть в жизни:

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"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, и я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, а многие – возненавидят. Но не дай бог оказаться перед выбором, перед которым оказалась я.

Берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – самое важное, что есть в нашей жизни", – говорит Светлана Тихановская.

Видео: TUT.by

Напомним, Светлана Тихановская уехала в Литву после того, как в Минске прошла ночь протестов. По всей стране ночью происходили стычки между протестующими и ОМОНом, а противники Лукашенко строили баррикады на улицах.

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Как Беларусь пережила эту ночь – смотрите фоторепортаж:

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Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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Беларусь Александр Лукашенко Светлана Тихановская
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