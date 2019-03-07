Девочкам в Туркмении к 8 Марта вручили пустые конверты от президента: видео
Бердымухамедов распорядился о выдаче денежных средств женщинам, живущим в республике
Юным жительницам Туркмении в преддверии праздника 8 Марта вручили пустые конверты от президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Сюжет о вручении девочкам конвертов был продемонстрирован 4 марта в выпуске новостной программы Watan Habarlary на государственном телеканале. Девочки, взяв конверт в руки, прикладывали его ко лбу в знак благодарности президенту.
Подобный ритуал связан с распоряжением Бердымухамедова о выдаче денежных средств женщинам, живущим в республике, которое главы столичных и областных администраций получили 4 марта. С 2011 года церемония проводятся ежегодно.
При этом сама процедура получения денег (эквивалент 17 долларов) регулируется специальным распоряжением президента от февраля 2011 года, в котором говорится, что деньги, предназначенные жителю республики в возрасте до 16 лет, получают родители или законные опекуны. Деньги передают при предъявлении паспорта.
В связи с этим на кадрах, показанных в эфире туркменского телевидения, девочкам был вручен пустой конверт.
"Конверты, которые детки прикладывают ко лбу, пустые, а деньги вручают их родителям под роспись. Теперь и трехлетние дети прикладывают их ко лбу, и все это показывают по телевизору. Конечно же, маленькие дети делают все, что им скажут, что они понимают? Но зачем заставлять их это делать?" — поделился своими соображениями собеседник "Радио Азатлык", живущий в Ашхабаде.
Кроме того, по словам собеседника издания, выражение признательности подобным унизительным образом, а также публичная демонстрация благодарности, является очередным свидетельством вмешательства в формирование личности граждан с самых ранних лет жизни.
"Происходит вмешательство властей в формирование личности. Таким образом, с ранних лет наносят моральный урон личности и формируется иждивенческая модель поведения", — сказал он.
Ранее мы писали, что одиозный президент Туркменистана спел по-немецки. Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете:
Ранее мы писали, что инспекторы дорожного движения Балканской и Дашогузской областей Туркменистана начали останавливать владельцев автомобилей с номерными знаками, начинающимися на "77". Номера при этом конфискуют, а водителей просят явиться в отделение полиции для получения новых. По предварительной информации, запрет на использование таких номеров связан с тем, что теперь они предназначены исключительно для родственников президента страны Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухаммедова. Региональной полиции дано указание до конца месяца изъять все "красивые" номерные знаки.
Прошлой зимой появилась информация о том, что в Туркменистане полиция приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Владельцам предписывалось не только отвезти машину на штрафстоянку, но также перекрасить его или прекратить эксплуатацию. До этого в стране запретили женщинам садиться за руль, а также размещать в салонах машин амулеты, надписи и игрушки.
Ранее государственное телевидение выпустило ролик с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Верхом на коне он осматривал новостройки Ашхабада. На видео президент рассекает на фоне современных районов Ашхабада. Он одет в спортивный костюм, в руках у него стек, им он подгоняет лошадь. Параллельно глава государства раздает распоряжения подчиненным.
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