Девушка рассказала историю своего побега из Саудовской Аравии: пойманных беглянок убивают

В год из Саудовской Аравии пытаются сбежать около тысячи женщин

Фото: The Economist.

Девушка рассказала историю своего побега из Саудовской Аравии: пойманных беглянок убивают //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4eb/461/5c54eb461a078.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4eb/461/5c54eb461a078.jpg 2019-02-02T05:30:00+02:00 Другие страны В год из Саудовской Аравии пытаются сбежать около тысячи женщин

Каждый год из Саудовской Аравии пытаются сбежать сотни женщин — они недовольны ущемлением своих прав и жестоким отношением к себе. Чтобы ловить беглянок правительство страны создало специальную базу данных, с помощью которой можно следить за передвижением женщины и узнавать, пользовалась ли она своими документами. Обмануть систему и вырваться из страны не так просто, но некоторым саудовкам удается.

Согласно законам Саудовской Аравии у каждой взрослой женщины должен быть опекун — близкий родственник мужского пола. Он принимает все важные решения — дает добро на путешествия, учебу в школе и университете, работу и даже на медицинскую помощь. Сначала девочку опекает отец или брат, затем она переходит под опекунство мужу — брать в жены девочек можно с десятилетнего возраста. В 2013 году Саудовская Аравия объявила ООН, что отменит систему опеки мужчин и любую дискриминацию в отношении женщин, но вековой уклад жизни изменить непросто, и права женщин в стране продолжают нарушаться. Многие бегут от такой жизни: как сообщает The Economist, в год из Саудовской Аравии пытаются сбежать около тысячи женщин.

Шахад-аль-Мохаймид было 17 лет, когда она решила убежать от своей семьи. Отец был к ней очень жесток, часто наказывал и грозил убить. Женщины в семье не могли самостоятельно распоряжаться деньгами — мать девушки работала, но у нее не было даже банковского счета: глава семейства считал, что женщина не достойна иметь какую-либо собственность. Шахад-аль-Мохаймид приходилось просить младшего брата, который получал на руки по полторы тысячи долларов на карманные расходы, покупать ей все самое необходимое.

Каждый день девушки был словно день сурка — проснулась, пошла в школу, вернулась домой, легла спать. Ни с кем нельзя говорить, ни на кого нельзя смотреть — иначе отец свяжет по рукам и ногам и изобьет. Обращаться в полицию за побои — бесполезно, рассказала девушка Business Insider, закон всегда стоит на стороне мужчины. Саудовка понимала, что побег — это очень рискованно.

Когда мы [девушки] решаем уйти, мы ставим свою жизнь на карту. Если побег будет неудачным, наши семьи убьют нас. Стыдно оставлять такую дочь.

По ее словам, пойманных беглянок больше никогда не видят, и ходят слухи, что некоторых из них действительно убивают. И такой перспективы девушка хотела бы избежать, поэтому свой побег она планировала заранее. Трудность заключалась не только в том, что нужно было накопить денег и пробраться в аэропорт — за ней, как за тысячами женщин в стране следил "Проповедник" — так с арабского переводится название государственной службы электронных уведомлений.

Ее разработали для оплаты счетов и штрафов, но к 2012 году, когда из страны стало убегать всё больше женщин, в системе "Абшер" появилась опция, позволяющая мужчинам следить за передвижениями своих родных. Правительство страны создало базу данных о саудовских женщинах. Регистрируясь в ней, глава семейства вносит информацию о тех, чьим опекуном он является — добавляет в базу имена жен, дочерей, сестер. Когда кто-то из этого списка будет замечен в аэропорту и воспользуется документами, чтобы пересечь границу, опекун сразу получит уведомление.

На сайте можно указать, кому из своих подопечных и сколько раз он разрешает покидать страну, или одним нажатием запретить запланированную и одобренную ранее поездку. Система оповещений помогает ловить беглянок прямо в аэропорту, и их дальнейшая судьба незавидна. Доступ в систему можно получить с помощью мобильного телефона — приложение можно скачать в Google Play и App Store.

В систему вводятся имена и паспортные данные женщин, количество поездок, которые им разрешены, и количество дней, на которое рассчитано путешествие.

За 17-летней Шахад-аль-Мохаймид через "Абшер" следил её отец, и чтобы сбежать, девушке пришлось ждать, пока семья отправится на отдых в соседнюю Турцию. Семейство расположилось в отеле города Трабзон на Черном море. В полночь девушка собрала кредитные карты, ключи, паспорта и телефоны, чтобы как можно сильнее замедлить свои поиски, и сбежала из турецкого отеля.

"Мне было 17 лет, и я была так напугана. Я ушла в полночь, и ночью было так темно. Я боялась брата и моей семьи", – признается девушка.

До этой ночи саудовка никогда не была на улице в одиночестве и не выходила из дома без традиционного одеяния, закрывающего всё тело. Девушка добралась на такси до аэропорта, но никаких международных рейсов до 8 утра не было. Тогда на другом такси она оправилась на границу с Грузией — страной, в которую жителям Саудовской Аравии разрешён безвизовый въезд.

В Тбилиси Шахад-аль-Мохаймид встретила беженца из Саудовской Аравии, и с ними связалась правозащитная организация ООН. Девушке предоставили статус беженца в Щвеции, и уже два года она живёт там.

Шахад-аль-Мохаймид отмечает, что свою историю она рассказывает не ради славы, а чтобы осветить в СМИ проблему, с которой в это же время сталкиваются другие девушки в Саудовской Аравии. Пытаясь вырваться из поля зрения системы, они идут на большой риск — взламывают пароль и сами "разрешают" себе уехать или крадут гаджеты, чтобы хоть как-то облегчить себе побег. И так как система "Абшер" распространена только на территории Саудовской Аравии, весь остальной мир может даже не знать о ее существовании — как и о ее "рабынях".

Ранее мы писали, что сестры из Индии четыре года скрывали свой пол, чтобы заработать денег для семьи. Маленький бизнес кормил всю семью, и когда мужчина заболел и не мог работать сам, парикмахерская закрылась.

Ранее мы писали, что женщины в Саудовской Аравии будут узнавать о разводе из SMS. По мнению местных адвокатов, это наконец положит конец "тайным разводом".

Напомним, что более трех тысяч человек задержали в Индии в связи с беспорядками из-за допуска женщин в храм. Массовые беспорядки начались после того, как двум индианкам моложе 50 лет удалось войти в храм бога Айяппана.

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