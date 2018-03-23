Девушка за ночь выпивала 15 рюмок водки, чтобы побороть редкую болезнь
Ясмина заметила, что чем больше пьет, тем слабее конвульсии
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
У 25-летней Ясмины Макглоун из Шотландии редкая болезнь — миоклоническая дистония. У нее происходят судороги, мышцы передергивает, из-за чего разные части тела неконтролируемо двигаются. Лекарства от болезни нет, ослабить конвульсии может только алкоголь. Девушка признается, что из-за этого она едва не стала алкоголиком, – пишет Catersnews.
Ясмина Макглоун родилась в крошечном шотландском городке Дэнни. Впервые болезнь проявилась в три года. Мама девочки заметила странные конвульсии, когда малышка пыталась раскрасить раскраску. Рука Ясмины дергалась и у нее ничего не получалось. Когда девочка пошла в школу, стало ещё сложнее.
"Из-за конвульсий я не могла спокойно сидеть за партой. Учителя думали, что я просто озорной и непоседливый ребенок. А в старшей школе было много проблем с экзаменами, потому что моя рука постоянно дёргалась, и я никогда не успевала дописать все до конца", – рассказывает девушка.
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В подростковом возрасте Ясмина стала стесняться себя. Она пыталась скрыть болезнь, но конвульсии начинались в самый неподходящий момент. Девушка корила себя в неспособности контролировать собственное тело и мечтала избавиться от ненавистного изъяна любым путем.
Вскоре способ нашелся. Когда Ясмине исполнилось 18, она попробовала алкоголь. Девушка заметила, что чем больше пьет, тем слабее конвульсии. Она пристрастилась к выпивке, пьяные вечеринки стали для нее рутиной. Но когда они заканчивались, Ясмине становилось только хуже, у девушки началась депрессия.
"Я впала в зависимость от алкоголя и курения и постоянно тусовалась, чтобы временно почувствовать себя счастливой, но как только я оставалась одна, я не могла скрывать от себя, как мне было плохо. Я выбиралась куда-нибудь по два-три раза в неделю и просто напивалась", – признается Ясмина.
Обычно конвульсии прекращались после трех рюмок алкоголя, но Ясмина не могла остановиться и выпивала за ночь по 15. На двоих с подругой они выпивали бутылку водки, иногда Ясмина в одиночку выпивала бутылку вина ещё до выхода из дома.
"Я знала, что это не может продолжаться вечно. Я не хотела быть алкоголиком и понимала, что не найду ответы на дне бутылки водки", – говорит девушка.
Ясмина понимала, что надо изменить свою жизнь, но не знала как. Родители девушки решили, что поможет смена обстановки. В 2013 году они Они подарили дочери билет в один конец до Австралии. Там Ясмина смогла начать всё с нуля. Шотландка завязала с выпивкой, устроилась на работу няней и наконец приняла себя такой, какая она есть.
Сейчас ей 25, конвульсии не прекратились, но Ясмина перестала стесняться их. Она больше не пытается заглушить судороги любыми способами, а живёт с ними. Иногда ей с трудом даются простые действия — прием пищи, нанесение макияжа. Но даже если рука предательски дрогнет и кофе прольётся на любимые джинсы, Ясмина не позволяет таким мелочам испортить себе настроение.
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