Девушка за ночь выпивала 15 рюмок водки, чтобы побороть редкую болезнь

У 25-летней Ясмины Макглоун из Шотландии редкая болезнь — миоклоническая дистония. У нее происходят судороги, мышцы передергивает, из-за чего разные части тела неконтролируемо двигаются. Лекарства от болезни нет, ослабить конвульсии может только алкоголь. Девушка признается, что из-за этого она едва не стала алкоголиком, – пишет Catersnews.

Ясмина Макглоун родилась в крошечном шотландском городке Дэнни. Впервые болезнь проявилась в три года. Мама девочки заметила странные конвульсии, когда малышка пыталась раскрасить раскраску. Рука Ясмины дергалась и у нее ничего не получалось. Когда девочка пошла в школу, стало ещё сложнее.

"Из-за конвульсий я не могла спокойно сидеть за партой. Учителя думали, что я просто озорной и непоседливый ребенок. А в старшей школе было много проблем с экзаменами, потому что моя рука постоянно дёргалась, и я никогда не успевала дописать все до конца", – рассказывает девушка.