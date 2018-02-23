Девушку парализовало, когда она качала пресс, врачи сулили ей инвалидность, но она вернулась в спортзал

23-летнюю бразильянку Марсель Манкусо парализовало после падения с тренажера в спортзале. Был обычный тренировочный день: она выполняла привычное упражнение — пресс из положения полулежа. Ноги девушки были зафиксированы специальной лентой, которая оборвалась. Стоявший рядом тренер не успел поймать подопечную. Марсель упала и ударилась об пол. При падении она сломала пятый шейный позвонок и повредила еще два. Один сместился, второй защемило. Девушка с ужасом обнаружила, что не может пошевелиться.

Ее отвезли в больницу, где врачи поставили ей страшный диагноз. Врачи предупредили девушку — она может остаться инвалидом до конца жизни, но у нее были другие планы.

"Мне сказали, что у меня паралич ног и рук. Врачи не знали, смогу ли я когда-нибудь двигаться или навсегда останусь прикованной к инвалидному креслу. Мне было страшно, но я не теряла веры. Я благодарила бога за то, что осталась жива", – рассказывает Марсель.

Девушке установили титановую пластину в позвоночник. Родные опасались, что она не сможет восстановиться, но Марсель решила не опускать руки и сделать все от нее зависящее.

После операции предстояло пройти долгий курс физиотерапии. К нему девушка приступила спустя всего месяц после госпитализации.

Фото: Dailymail

Через три дня Марсель шевелила пальцами рук и ног, а неделю спустя могла встать без посторонней помощи. Через три месяца она начала ходить, сначала на небольшие расстояния, а через полгода и вовсе избавилась от слабости в ногах.

"Я изо всех сил старалась на занятиях по физиотерапии, — рассказывает девушка. — Я думала, если подвижность не вернется, это будет судьба, а не моя вина. Я была готова сражаться до последней минуты. Постепенно я восстановилась. Доктора были удивлены моим выздоровлением".

Прошло два года, и Марсель снова вернулась в зал. Она выполняет те же упражнения, что и до травмы. Девушка преодолела страх и снова занимается на тренажере, с которого упала.

Фото: marcellemancuso

"Иногда мне кажется, что я как будто очнулась от ночного кошмара. У меня теперь нормальная жизнь, и я постоянно благодарю за это Бога! Я научилась ценить самые простые вещи, например, то, что я встаю утром с кровати и могу самостоятельно почистить зубы. Я хочу помочь людям, у которых сейчас тяжелые времена, и вдохновить их. Пока вы живы, у вас есть шанс. Жизнь может быть потрясающей с разных точек зрения, это зависит от нас и любви, которую мы несем в своих сердцах", – считает девушка.

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