Девять человек подали документы о выдвижении в президенты Казахстана

Из девяти кандидатов четыре вступают от политических партий

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В Казахстане документы о выдвижении кандидатами в президенты подали уже девять претендентов. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров на заседании комиссии.

"Подводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили девять республиканских объединений, в том числе четыре политические партии", – рассказал Петров.

От политических партий взяли участие:

- президент республики Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый на выборы от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества");

- депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Дания Еспаева – от партии "Ак жол" ("Светлый путь");

- депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков – от Коммунистической народной партии Казахстана;

- председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков – от общественного объединения "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Аул").

Остальные пять человек подали документы в качестве кандидатов от республиканских общественных объединений: журналист Амиржан Косанов, писатель и общественный деятель Садыбек Тугел, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов, председатель республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" Талгат Ергалиев и общественный деятель Жуматай Алиев.

Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву. После этого Токаев сложил с себя полномочия председателя сената парламента Казахстана и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

Девятого апреля Токаев подписал указ "О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан", которые проведут девятого июня. Этап регистрации кандидатов продлится до 11 мая. Затем последует предвыборная агитация, которая продлится до 8 июня.

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