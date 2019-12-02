Девять человек затоптали насмерть в давке на вечеринке в Бразилии

Всего на дискотеке было несколько тысяч человек

Фото: anews.com.tr

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В Бразилии девять человек погибли, семеро получили травмы в результате давки на дискотеке в городе Сан-Паулу.

Об этом сообщает Globo.

"Девять человек – одна женщина и восемь мужчин – были затоптаны насмерть во время давки на дискотеке в районе Параиполис, в южной части Сан-Паулу, утром в воскресенье", – говорится в сообщении.

Всего на дискотеке было несколько тысяч человек. Давка возникла после того, как туда ворвалась полиция, преследуя двух подозреваемых.

Полицейские преследовали двух мужчин на мотоцикле в бедном районе Сан-Паулу. Убегая и стреляя в сторону правоохранителей, подозреваемые заскочили в зал дискотеки, что вызвало массовую панику и давку среди посетителей. Как сообщалось, по меньшей мере 31 человек погиб и более 100 получили различные травмы во время давки в иракском городе Карбала, когда отмечали один из важнейших мусульманских праздников. Ранее трагедия произошла во время давки на концерте рэп-исполнителя Sfera Ebbasta. В результате происшествия погибли шесть человек, ранения получили 118 человек, причем состояние 12 из них врачами оценивается как крайне тяжелое. Отмечается, что причиной трагедии мог стать газовый баллончик, распыленный в зале во время концерта. В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно большое количество людей, которые пытаются пробраться к выходу. Видно, что люди просто падают на землю, а их тут же затаптывают.

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