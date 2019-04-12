Диктатор ушел – протесты остались: в Судане снова беспорядки

Отстранение от власти пророссийского президента Омара аль-Башира не удовлетворило демонстрантов в Судане

Отстранение дружественного к России президента не остановило протесты в Судане. Люди снова выходят на улицы, но теперь уже выступают против армии, которая захватила власть.

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Демонстранты встречают утро – первое за 30 лет без президента Омара аль-Башира. Его отстранили от власти накануне: армия поместила лидера и его охрану под домашний арест.

"Мы обеспечим условия для мирного передачи власти. Для развития политических партий и проведения честных выборов в конце переходного периода", – заявил министр обороны Судана Авад Мохаммед Ахмед, который взял на себя временное управление страной, приняв присягу прямо в эфире местного телеканала.

Сразу же после этого по всей стране объявили чрезвычайное положение и ввели с 22:00 до 4:00 комендантский час. Начали действовать и ограничения на свободу выступлений.

Несмотря на это, суданские демонстранты не ушли с улиц и даже наоборот – продолжили протесты ночью. Они объясняют это тем, что выступали против не только аль-Башира, а всего режима в целом. И военные, которые сейчас возглавили страну, их также не устраивают.

Международные обозреватели опасаются, что новые выступления могут привести к очередному кровопролитию. ООН и Африканский Союз, в свою очередь, призывают все стороны к сдержанности.

Напомним, 11 апреля стало известно о том, что суданские военные захватили власть в стране, которой с 1989 года правил президент Омар аль-Башир, пришедший к власти в результате путча.

Также мы писали о массовых арестах в Судане - задержаны более 100 человек из окружения аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц.

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