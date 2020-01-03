"Динамит в пороховой бочке": реакция мира на убийство иранского генерала силами США

Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Ликвидация американскими военно-воздушными силами иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке вызвала широкий резонанс в мире. В первую очередь – в самом Иране.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур.

Президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

"Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке", — цитирует его агентство Fars.

В самих США такой шаг также восприняли неоднозначно. Политиков разделила их партийная принадлежность: демократы осудили Белый дом, тогда как республиканцы – поддержали.

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В частности, бывший вице-президент и участник новой президентской гонки Джозеф Байден заявил, что "ни один американец не станет оплакивать смерть Касема Сулеймани", потому что тот "поддерживал террор и сеял хаос". В то же время, он признал, что это может привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

"Президент Трамп сунул шашку динамита в бочку с порохом и должен объяснить американскому народу стратегию и план, призванные уберечь наших военнослужащих и сотрудников посольства, наших людей и наши интересы", — отметил демократ.

Аналогичную позицию заняла и другой участник предвыборной гонки Элизабет Уоррен, а также ряд высокопоставленных демократов в Конгрессе.

В то же время, республиканцы заняли провластную позицию. А сенатор Линдси Грэм аргументировал это причастностью Ирана к акциям протеста перед посольством США в Багдаде.

Отреагировали на произошедшее и в других странах. В частности, в России, которая систематически поддерживает Иран – глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что ликвидация Хасеми приведет к столкновениям американских войск с шиитскими боевиками в Ираке, и назвал это "наихудшим сценарием развития событий".

В то же время Израиль, который Сулеймани неоднократно грозил стереть с лица земли, уже готовится к возможному обострению: премьер Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и вылетел обратно, а министр обороны Нафтали Беннет созвал экстренное совещание с военным руководством и главами спецслужб.

Напомним, что обострение на Ближнем Востоке началось с попытки штурма посольства США в Багдаде 31 декабря. Митингующим удалось поджечь ворота и стену вокруг здания. Они требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Президент США Дональд Трамп обвинил именно Иран в организации нападений на дипмиссию в Багдаде и пригрозил им ответственностью. В свою очередь министр обороны Марк Эспер заявил, что на Ближний Восток будут отправлены еще 750 военнослужащих.

Позже Иран заявил о готовности нанести удар по позициям США. Аятолла Али Хаменеи отметил, что не стремится к войне, но намерен строго защищать интересы, достоинство и славу иранской нации.

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