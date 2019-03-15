Дипломатический конфликт Москвы и Минска: российский посол нахамил белорусскому МИДу

МИД Беларуси раскритиковал заявления российского посла в Минске Бабича, российский дипломат в ответ нахамил Минску

belarus.mid.ru.

Дипломатический конфликт Москвы и Минска: российский посол нахамил белорусскому МИДу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b93/d01/5c8b93d01bd5f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b93/d01/5c8b93d01bd5f.png 2019-03-15T14:01:00+02:00 Другие страны МИД Беларуси раскритиковал заявления российского посла в Минске Бабича, российский дипломат в ответ нахамил Минску

Начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз выступил с критикой заявлений российского посла в Минске Михаила Бабича.

В частности, в МИД Беларуси рекомендует российскому дипломату вникнуть в специфику страны пребывания и проявлять более уважительное отношение.

"Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения, - сказал Глаз. - Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии".

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси, отношения между странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, "нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат".

"Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера", – заявил Глаз.

Он считает, что за короткое время работы в Беларуси и российский посол "просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством".

Михаил Бабич в свою очередь заявил, что российская сторона спокойно реагирует на комментарии МИД Беларуси, касающиеся двусторонних отношений.

"Видимо, это (комментарий пресс-секретаря МИД Беларуси – Ред.) и есть верх дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор, поэтому по форме для нас ничего удивительного нет", - добавил Бабич, выразив уверенность, что "эта пена сойдет".

"Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы, и российская сторона, и белорусская, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов", – сказал посол. При этом он подчеркнул, что эти решения еще необходимо эффективно реализовать.

"А все остальное (вот эта болтовня) имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся", – заключил Бабич.

Напомним, Кремль изначально планировал назначить Бабича послом в Украине, однако Киев отклонил его кандидатуру, после этого Бабича назначили послом в Беларуси.

Более подробно о российском дипломате читайте в материале "Очередной "чекист" Путина: досье на будущего посла РФ в Украине Михаила Бабича".

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