Дипломатический раскол Израиля и Польши: отменен важный саммит в Иерусалиме

Из-за решения Матеуша Моравецкого не ехать в Израиль, Чехия, Венгрия и Словакия отменили встречу Вышеградской группы в Иерусалиме

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: AFP

Дипломатический раскол Израиля и Польши: отменен важный саммит в Иерусалиме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa6/650/5c6aa6650a357.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa6/650/5c6aa6650a357.jpg 2019-02-18T14:36:01+02:00 Другие страны Из-за решения Матеуша Моравецкого не ехать в Израиль, Чехия, Венгрия и Словакия отменили встречу Вышеградской группы в Иерусалиме

Саммит так называемой "Вышеградской четверки", в которую входят Чехия, Венгрия, Словакия и Польша, в Израиле отменен из-за отказа Польши в нем участвовать, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Из-за отказа Польши от участия в саммите премьеров стран Вышеградской группы и Израиля он не состоится", – заявил он 18 февраля чешским СМИ.

Бабиш отметил, что вместо полноценного мероприятия, состоятся двусторонние встречи. Следующий саммит, по его словам, может пройти осенью, когда председательницей Вышеградской группы станет Чехии.

О срыве саммита стало известно в последний момент – за сутки до его предполагаемого начала в Иерусалиме, куда уже приехали премьер-министры Словакии и Венгрии Петер Пеллегрини и Виктор Орбан.

Как мы уже писали, сейчас между Польшей и Израилем разыгрывается дипломатический скандал из-за заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху МИД последнего о сотрудничестве поляков с нацистами в период Второй мировой войны.

В ответ на это министерство иностранных дел Польши вызвало израильского посла Анну Азари, а польский премьер Матеуш Моравецкий отменил свою поездку на встречу стран Вышеградской группы и Израиля.

Напомним, что ровно год назад между Варшавой и Иерусалимом также разразился дипломатический скандал из-за так называемого "бандеровского закона", который запрещал обвинять поляков в нацистских преступлениях.

Как мы писали, в связи с этим Израиль отложил визит главы Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоха.

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