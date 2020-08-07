Директора порта в Бейруте задержали в деле о взрыве

Директор морского порта Бейрута, где произошел мощный взрыв, оказался в числе задержанных ранее в связи с инцидентом лиц. Об этом сообщила ливанская телестанция LBC International.

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Ранее сообщалось, что власти страны задержали 16 чиновников администрации порта.

Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Напомним, что, помимо масштабных разрушений, взрыв привел к гибели 137 человек и ранениям еще около 5 тысяч. Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии. Больше об этом вы можете узнать в онлайн-хронике на нашем сайте.

Также мы писали о том, как в Бейруте хоронят жертв взрыва. А в четверг, 6 августа, вечером горожане массово зажигали свечи в память о погибших.

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