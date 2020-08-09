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Для разгона демонстрантов: в день выборов в Минск стянули военную технику (фото и видео)

9 августа, 18:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На улице заметили водометы и бронеавтомобили

В Беларуси в день выборов президента к Минску стянули много военных и спецтехнику.

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Так, по данным Onliner, автобусы, грузовики с солдатами и полицией, а также бронеавтомобили "Богатырь" заметили в городе и на подъездах к нему.

В частности, на улицах Минска замечены УАЗ "Патриот" с прицепами с колючей проволокой. Также на фото видно водомет для разгона демонстраций, армейские грузовики, автозаки и тягач с бронемашиной.

Отмечается, что на въездах в Минск сотрудники ГАИ и военные с автоматами проверяют автомобили.

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Как пишет tut.by, в переулке Якуба Коласа в автобусы грузятся милиционеры со щитами, а выезд из переулка перекрыт. Там стоят семь автобусов. Водители, отвечая на вопрос, зачем они там, сказали, что будут разгонять демонстрантов.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Минске задержали журналистов оппозиционного российского телеканала "Дождь". Выяснилось, что задержали их после общения с представительницей оппозиции.

Кроме того, в Беларуси начали задерживать наблюдателей. Сначала задержали одного наблюдателя, а второго планируют увезти в районное управление внутренних дел из больницы.

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Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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