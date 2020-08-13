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Дневные протесты в Минске: белорусы устраивают массовые акции на улицах

13 августа, 10:15

Игорь Рец Игорь Рец

Протестующие выстраиваются в живые цепи, водители сигналят и блокируют движение

В Минске протестующие снова выходят на дневные уличные акции. СМИ Беларуси сообщают, что цепочки женщин с цветами выстраиваются с утра вдоль проезжей части. Очевидцы выкладывают в Youtube ролики с мероприятия.

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В акциях принимают участие и автомобилисты, они приветствуют протестующих гудками.

Также появились сообщения о том, что в дневных протестах принимают участие медики Минска.

Кроме того, оппозиционные каналы сообщают об акции "пятиминутка свободы", суть которой – временное ограничение движения. На опубликованном в Сети фото молодые люди в масках стоят на пешеходном переходе с плакатами "забастовка".

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Водители в Минске в знак протеста блокируют дороги. Оппозиционные telegram-каналы Беларуси публикуют видео, на которых виден дорожный затор. Очевидцы говорят, что это акция протеста, в ходе которой участники движения создают затор, ограничивая движение до 20 км/ч.

Протест в Минске

Напомним, 12 августа в Минске уже проходила дневная уличная акция. Тогда несколько сотен девушек и женщин разного возраста пришли в белых одеяниях к Комаровскому рынку и выстроились в огромную цепь. Смотрите видео, как это было:

Видео: Беларусь головного мозга/Telegram

Мероприятия в поддержку протестующих прошли и в Украине. В Киеве, Харькове и Одессе активисты собирались на акции в поддержку Беларуси.

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протесты Беларусь Минск Александр Лукашенко
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