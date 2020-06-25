До 10 миллионов зараженных коронавирусом: ВОЗ дала прогноз на неделю

Глава ВОЗ призвал приложить максимум усилий в борьбе с COVID-19

В ближайшую неделю в мире может быть преодолена отметка в десять миллионов выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, напомнив, что если в первый месяц пандемии было выявлено десять тысяч случаев заражения, за последний месяц показатель превысил четыре миллиона, сообщается на официальном сайте организации.

В связи с этим глава ВОЗ призвал приложить максимум усилий в борьбе с COVID-19.

По его словам, в настоящее время носителями инфекции COVID-19 являются более 9,1 млн человек. Умерли более 473 тыс. человек.

Ранее сообщалось о том, что образ легендарного комедийного персонажа мистера Бина в социальной рекламе о пандемии коронавируса начала использовать Всемирная организация здравоохранения. Соответствующие информационные ролики озвучивает актер Роуэн Аткинсон, который создал персонажа мистера Бина, – "ребенка в теле взрослого мужчины".

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Напомним, ранее ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса.

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