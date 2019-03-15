Добивал, кого видел: очевидцы бойни в мечетях рассказали жуткие подробности

Стрельба в мечетях продолжалась менее 10 минут, но этого хватило, чтобы убить около полусотни человек

Фото: AFP

Добивал, кого видел: очевидцы бойни в мечетях рассказали жуткие подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bb5/9a7/5c8bb59a75775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bb5/9a7/5c8bb59a75775.jpg 2019-03-15T16:24:52+02:00 Другие страны Стрельба в мечетях продолжалась менее 10 минут, но этого хватило, чтобы убить около полусотни человек

28-летний гражданин Австралии Брентот Таррант, который 15 марта стал одним из тех, кто совершил теракт в мечетях Аль-Нур и Линвуд города Крайстчерч в Новой Зеландии, пытался не оставлять своих жертв в живых, утверждают очевидцы.

"Я слышал выстрелы один за другим. Это продолжалось где-то минут 6, а может и дольше. Стрелок не собирался оставлять никого в живых: он добивал всех, кто, по его мнению, еще был жив. Я видел на полу мечети несколько сотен использованных гильз", – рассказал BBC один из прихожан Фарид Ахмед.

Другой мужчина, который во время расстрела также находился в мечети, говорит, что стрелять Таррант начал еще на подходе к храму.

"Я услышал первый очень громкий выстрел, а когда раздался второй, я начал быстро бежать. В мечети многие сидели на полу. Стреляли у входа, я выбежал и спрятался за мечетью", – вспоминает очевидец, не захотевший называть свое имя.

В момент теракта Карл Помаре проезжал одну из мечетей с коллегой. Он увидел, как люди выбегают из помещения.

"В следующую секунду состоялся молниеносный расстрел. Я видел, как им попадают в спины, и они падают на землю", – рассказывает он.

Он и еще несколько автомобилистов создали из машин своеобразный заслон, за которым помогали жертвам, поскольку полиция перекрыла район нападения и медики не могли добраться до потерпевших.

Изданию New Zealand Herald очевидец Нур Хамза, который тоже оказывал помощь раненым, заявил, что на момент начала штурма мечети вокруг здания уже лежали горы трупов.

Среди сотен мусульман, пришедших на дневную молитву, были и беженцы. Один из них, выходец из Афганистана, который рассказал, что его спас счастливый случай – пуля лишь задела его голову.

"Если бы пуля прошла на несколько сантиметров ниже, я был бы мертв. Затем он начал стрелять из другой стороны комнаты, и я перепрыгнул через людей к дверям", – вспоминает он.

Жительница Окленда Ирина Люблинская тоже поделилась в Facebook своими впечатлениями.

"Люди думали, что это фейерверк слышно", – пишет женщина.

Пользователям Сети также удалось снять момент, когда стрелка задержали новозеландские полицейские:

Напомним, что в связи с инцидентом были задержаны трое человек. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 28-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

Расстрел мечетей в Новой Зеландии является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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