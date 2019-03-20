Дочь Назарбаева избрали главой Сената Казахстана

Кандидатуре Дариги Назарбаевой отдали свои голоса все 44 члена верхней палаты парламента республики

Дарига Назарбаева. Фото: AFP

Дочь Назарбаева избрали главой Сената Казахстана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/20c/91e/5c920c91e3262.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/20c/91e/5c920c91e3262.jpg 2019-03-20T11:54:00+02:00 Другие страны Кандидатуре Дариги Назарбаевой отдали свои голоса все 44 члена верхней палаты парламента республики

Старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева стала председателем верхней палаты парламента своей страны – Сената. Депутаты высказали единогласное мнение – 20 марта ее кандидатуре отдали свои голоса все 44 члена палаты.

После оглашения результатов голосования Назарбаева выразил благодарность за оказанное доверие.

"Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории", – заявила она, назвав своей целью "модернизацию общества, усиление социальной поддержки и защиту социально уязвимых слоев общества".

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Дарига Назарбаева является членом палаты с сентябре 2016 года и в прошлом занимала должность председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

Стоит отметить, что две другие дочери экс-главы государства – Динара и Алия – с политикой не связаны. Первая, будучи самой богатой женщиной страны, является крупным акционером Народного банка Казахстана, а вторая занимается бизнесом и кинопродюсированием.

Напомним, что предыдущий спикер Сената Касым-Жомарт Токаев накануне был назначен исполняющим обязанности президента Казахстана.

Мы также писали, что сам глава государства Нурсултан Назарбаев сделал 19 марта эпохальное заявление – спустя почти 30 лет при власти, он решил сложить досрочно свои полномочия и уйти в отставку. Его каденция завершалась в апреле 2020 года.

Как уже сообщалось, в США по этому поводу уже выразили надежду на продолжение укрепления отношений Вашингтона и Астаны.

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