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Дочери экс-президента Узбекистана "докинули" еще 13 лет тюрьмы

18 марта, 11:55

Станислав Кожемякин

Суд вынес Гульнаре Каримовой новый приговор

Старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, которую ранее обвинили в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и легализации незаконных доходов, вынесли приговор.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда страны, 18 марта Городской суд Ташкента по уголовным делам признал ее виновной и приговорил к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы.

Другие подсудимые, которые проходили с Каримовой по одному делу, получили 5-20 лет лишения свободы, а двоих освободили от наказания из-за истечения срока давности.

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Напомним, что в период пребывания Ислама Каримова у власти его дочь занимала высокие посты в Министерстве иностранных дел, пока в 2014 году между ними не произошел конфликт, в результате которого Гульнару Каримову поместили под домашний арест.

Год спустя ее приговорили к пяти годам лишения свободы, а в 2017 году – еще к 10 годам колонии, но позже суд изменил наказание на пять лет ограничения свободы.

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Кроме того, в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег Каримовой генпрокуратура Швейцарии в 2017 году арестовала более 840 миллионов долларовна ее счетах.

В 2019 году против женщины возбудили еще несколько уголовных дел, по которым суд сегодня и принял решение.

Напомним, что в прошлом году Каримова была арестована в Ташкенте. Об этом сообщила ее дочь.

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Узбекистан коррупция отмывание денег каримов гульнара каримова

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