Додон анонсировал масштабные протесты в Молдове

Сегодня, 15:04

Президент Молдовы планирует возглавить предвыборный список социалистов

Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor
Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor

Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), начиная с 8 сентября, инициирует массовые демонстрации в связи с предстоящими 24 февраля парламентскими выборами. Об этом заявил в среду журналистам президент республики Игорь Додон после заседания республиканского совета партии, неформальным лидером которой он выступает.

"С субботы мы начинаем массовые акции в каждом районном центре. … В конце октября – начале ноября выйдем массово в Кишиневе", - сказал Додон.

Кроме того, Додон сообщил, что рассматривает возможность возглавить предвыборный список ПСРМ.

"Помогу партии получить большинство, но останусь президентом. Законодательство не предусматривает уход с должности в случае участия в выборах", - уточнил глава республики.

Он отметил, что нуждается в поддержке со стороны парламента, который сегодня ограничивает полномочия главы республики

Ранее Додон заявил, что выборы в Молдове могут спровоцировать политический кризис.

Как сообщалось, Додон разбушевался из-за назначения нового правительства Молдовы.
протесты, Молдова, Додон

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