Додон анонсировал масштабные протесты в Молдове
Президент Молдовы планирует возглавить предвыборный список социалистов
Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), начиная с 8 сентября, инициирует массовые демонстрации в связи с предстоящими 24 февраля парламентскими выборами. Об этом заявил в среду журналистам президент республики Игорь Додон после заседания республиканского совета партии, неформальным лидером которой он выступает.
"С субботы мы начинаем массовые акции в каждом районном центре. … В конце октября – начале ноября выйдем массово в Кишиневе", - сказал Додон.
Кроме того, Додон сообщил, что рассматривает возможность возглавить предвыборный список ПСРМ.
"Помогу партии получить большинство, но останусь президентом. Законодательство не предусматривает уход с должности в случае участия в выборах", - уточнил глава республики.
Он отметил, что нуждается в поддержке со стороны парламента, который сегодня ограничивает полномочия главы республики
Ранее Додон заявил, что выборы в Молдове могут спровоцировать политический кризис.
Как сообщалось, Додон разбушевался из-за назначения нового правительства Молдовы.