Додон хочет провести референдум по Приднестровью

По словам молдавского президента, конкретные сценарии будут обсуждаться после выборов

Вопрос реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы необходимо решить на референдуме. Об этом заявил президент Игорь Додон, передает Deschide.

"После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществования будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума", – сказал Додон.

По его словам, после политического решения приднестровского конфликта, войска с территории левобережья Днестра должны покинуть зону, вместе с вооружением, которое находятся там

Приднестровский регион не может быть частью другого сценария, кроме как быть составной частью Республики Молдова, заявил президент.

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Ранее в правительстве Молдовы заявили, что разрабатывают план действий по выполнению резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья.

"Мы разрабатываем внутренний план действий по выполнению этой резолюции. На первых порах – это внутренний план действий. И хорошо, что он пока будет внутренним, мы должны хорошо подготовиться. Но мы точно будем использовать платформу ООН для большего продвижения и организации разных мероприятий, в соответствии с этой резолюцией", – сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Тудор Ульяновский.

Напомним, Молдова официально признала Россию угрозой нацбезопасности.